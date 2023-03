EN DIRECT - Mercato: Bernardo Silva vers un départ de Manchester City ?

Le mercato estival ouvre seulement dans quelques semaines mais de nombreux clubs travaillent déjà sur leur recrutement. Plusieurs joueurs, à l'instar de Lionel Messi, sont également en fin de contrat en juin et leur avenir suscite les convoitises. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver sur le site et l'app RMC Sport.

Gvardiol sur les tablettes de Manchester City Objet de nombreuses convoitises, Josko Gvardiol (21 ans) fait le bonheur de Leipzig. Mais des clubs s'intéressent au défenseur croate, à l'image de Manchester City, qui étudie le dossier en cas de départ d'Aymeric Laporte, sur les tablettes du Barça, rapportent Sport et Sky Sports. De son côté, Gvardiol a failli rejoindre l'Angleterre et Chelsea l'été dernier, avant de rester finalement à Leipzig.



Bernardo Silva vers un départ de Manchester City ? Sous contrat jusqu'en 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva (28 ans) pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. Selon Sport, le champion d'Angleterre sait que le Portugais n'est pas contre un nouveau challenge et a fixé son prix à 65 millions d'euros. L'été dernier, l'ancien Monégasque avait déjà failli quitter les Skyblues. Le Barça avait montré son intérêt pour le milieu de terrain et pourrait revenir à la charge. Il faudrait pour cela que le club catalan réalise une grosse rentrée d'argent.



Bonjour à tous Le mercato estival ouvre seulement dans quelques semaines mais de nombreux clubs travaillent déjà sur leur recrutement. Plusieurs joueurs, à l'instar de Lionel Messi, sont également en fin de contrat en juin et leur avenir suscite les convoitises. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver sur le site et l'app RMC Sport. Chez nos voisins européens, le Real se met en quête du successeur de Karim Benzema, freiné par de nombreux pépins cette saison. De son côté, Jorge Sampaoli est plus qu'en danger avec le FC Séville, club qu'il entraîne depuis octobre dernier, après la débâcle contre l'Atlético ce week-end (6-1). Le Barça a prolongé Sergi Roberto et Choupo Moting reste au Bayern. >> Le résumé des derniers jours est à retrouver ici