Barça: Laporta voulait bien recruter Neymar avant sa prolongation au PSG, selon El Mundo

Selon El Mundo, Joan Laporta, président du Barça, a appelé Nasser Al-Khelaïfi, son homologue du PSG, pour lui faire part de son intérêt de recruter Neymar, qui a finalement prolongé son contrat avec Paris.

Le Barça serait bien revenu à la charge pour tenter de recruter Neymar (29 ans) cet été. Selon El Mundo, Joan Laporta, élu président club catalan en mars dernier, a eu une conversation téléphonique avec son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Il aurait alors tenté de négocier pour faire revenir la star brésilienne au club quatre ans après son départ retentissant vers le club parisien. Mais la réponse fut claire et limpide: le PSG n’était pas disposé à négocier pour sa star. Laporta aurait aussi été invité à ne pas discuter directement avec le joueur, en instance de prolongation de contrat avec Paris.

Après avoir écarté la possibilité de retourner au Barça, Neymar a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. Ce n’est pas la première fois que le Barça mène la charge pour faire revenir son ancienne star, qui a passé quatre ans en Catalogne (2013-2017) et décroché la Ligue des champions en 2015 avec le duo Suarez-Messi.

En 2019, deux ans après son transfert record pour Paris (222 millions d’euros), le Barça était revenu à la charge et avait provoqué un long feuilleton estival. Neymar avait lui-même confié ses envies de revenir en Catalogne, malgré des poursuites judiciaires engagées entres les deux parties et en passe d'être réglées. Mais le PSG n’avait pas lâché dans ce long bras de fer. Le joueur était finalement resté et avait été pris en grippe par une partie du public parisien lors de son retour à la compétition.

Deux ans après avoir envisagé un retour au Barça, Neymar est heureux à Paris

Les choses ont changé depuis, économiquement (le Barça est en crise financière) et sportivement. Neymar a participé à porter Paris vers sa première finale de la Ligue des champions en 2020 (défaite face au Bayern en finale) avant d’atteindre le dernier carré cette saison.

"C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain, avait-il confié après avoir étendu son bail de quatre saisons supplémentaires. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici."