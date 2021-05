Mercato: le Barça travaillerait encore sur un retour de Neymar selon la presse catalane

Une fois n’est pas coutume, la presse catalane, représentée cette fois-ci par RAC1, assure que le Barça travaille à un retour de Neymar, sa priorité absolue cet été.

La presse catalane n’en finit plus de relancer le feuilleton d’un retour de Neymar au Barça. Le Brésilien n’a jamais été aussi proche de prolonger le contrat qui le lie au PSG. Et pourtant, à en croire la radio généraliste catalane RAC1, il existe une possibilité qu’il soit transféré au Barça à l’occasion du prochain mercato. Selon la radio catalane, le FC Barcelone serait en contact avec le PSG pour étudier la possibilité d'une signature. Le Barça en aurait fait sa priorité, devant le recrutement du Norvégien Erling Haaland.

Un accord global proche d'être officialisé pour une prolongation au PSG

Selon les informations de RMC Sport, qui annonçait dès février un accord global entre la star brésilienne et le club francilien autour d’une prolongation jusqu’en juin 2026, le Brésilien et le Paris Saint-Germain ont réglé les derniers détails pour une prolongation de quatre ans en Ligue 1. Les détails du contrat étaient entre les mains des avocats des deux parties à la fin du mois d’avril, pour une ultime relecture avant la signature du bail et l’annonce de la prolongation de la star de 29 ans, très attendue.

Une tendance confirmée par le joueur lui-même sur nos antennes, en marge de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City: "Tout est presque réglé", a-t-il annoncé cette semaine, à la veille de la rencontre contre les Skyblues. "Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain", avait-il ajouté, avec un moral de retour au beau fixe. Neymar est heureux à Paris, et c’est à Paris qu’il devrait jouer la saison prochaine.