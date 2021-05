PSG: les chiffres d'une saison très contrastée

Même si le PSG a atteint les demi-finales de Ligue des champions, le club parisien a surtout cédé son titre de Ligue 1, laissé au LOSC. Le bilan de cette saison est globalement décevant, à l'image des 8 défaites concédées en championnat, un record pour l'ère qatarie. Neymar a aussi beaucoup manqué en Ligue 1, au contraire d'un Kylian Mbappé rayonnant.

Vainqueur du Trophée des Champions et de la Coupe de France cette saison, le PSG aura bien du mal à se contenter de son bilan de cette saison 2020-2021. Certes, l'équipe parisienne s'est hissée au stade des demi-finales de Ligue des champions, mais elle a perdu aussi son titre de champion de France ce dimanche, revenu au LOSC.

8 défaites en Ligue 1, le plus mauvais bilan de l'ère QSI

En 38 journées de championnat, le PSG a concédé la défaite à 8 reprises, soit le plus mauvais bilan de l'ère qatarie. C'est cinq de plus que le LOSC, nouveau champion de France, dix ans après son dernier sacre. Même l'OL, finalement 4e, n'a connu que 6 défaites cette saison en Ligue 1. Tout avait mal commencé pour le PSG dès son entrée en lice, avec un revers à Bollaert (1-0), face à Lens. Puis, trois jours plus tard, l'équipe alors entraînée par Thomas Tuchel avait connu la défaite, à domicile, face à l'OM (1-0). Une première depuis le 27 novembre 2011.

L'AS Monaco, troisième de Ligue 1, a battu à deux reprises le PSG cette saison en championnat. Que ce soit par conséquent aussi bien l'équipe de Tuchel que celle de Mauricio Pochettino, arrivé sur le banc du PSG fin décembre dernier. L'OL a réussi aussi le même coup à l'aller, alors que le LOSC a obtenu le nul (0-0) à l'aller et la victoire au retour (1-0). Lorient et Nantes se sont ajoutés en 2021 à la liste des tombeurs du PSG, soit deux équipes du bas de tableau.

Car même si le PSG a été jusqu'en demi-finales de Ligue des champions, le club de la capitale a connu aussi cinq défaites au cours de sa campagne européenne. D'abord face à Manchester United et le RB Leipzig lors de la phase de groupes aller, obligeant le PSG à sortir le grand jeu pour se quafieir. Puis, par le Bayern Munich lors du quart de finale retour et à deux reprises face à Manchester City. Difficile aussi de pouvoir prétendre à un sacre européen avec autant de difficultés rencontrées tout au long de la saison.

La saison réussie de Mbappé, avec 42 buts

Au premier rang des satisfactions, arrive sans doute la saison de Kylian Mbappé, plus décisif que jamais et récompensé par le titre de meilleur joueur de la saison, décerné par l'UNFP. Avec 42 buts en 47 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 27 en championnat, l'attaquant français s'est montré comme le patron d'attaque, notamment en Ligue des champions où son triplé au Camp Nou fera date.

Outre le bilan sportif de la saison de Mbappé, il faudra bientôt penser à finaliser sa prolongation de contrat. Le champion du monde 2018 va arriver dans la dernière année de son bail, qui expire en juin 2022. Un départ n'est donc pas exclu, ce qui donnerait une autre saveur encore à cette saison parisienne. "Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi, a averti dimanche soir Mbappé quant à son avenir. C'est le plus important. Je mange football, je vis football. Le projet sportif est primordial (...). On discute avec le club, on va voir ce qu'il va se passer. J'ai toujours été heureux ici et j'ai passé, jusqu'à présent, quatre années exceptionnelles. On est très clairs avec le club, on va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, dans un sens ou dans l'autre."

18 matchs pour Neymar en Ligue 1

Meilleure attaque de Ligue 1 avec 86 buts, le PSG a peut-être payé l'absence de Neymar. Car même s'il a été élu dans le onze type de la saison, le Brésilien n'a participé qu'à 18 matchs de Ligue 1, pour 9 buts et 6 passes décisives. Un bilan perturbé par des blessures à répétition ou des suspensions, qui ont forcément pénalisé le PSG dans des moments décisifs.

Pourtant, avec 28 buts encaissés, grâce à un Keylor Navas toujours aussi décisif, le PSG a fait mieux défensivement que lors de ses deux précents exercices, sur une saison pleine, où le club avait remporté le titre. Mais dans le même temps sur ces deux mêmes saisons, en 2017-2018 et 2018-2019, le PSG avait passé la barre des 100 buts. Forcément, les absences de Neymar et même de Mauro Icardi, loin de son niveau attendu, ont pesé dans ce mauvais bilan. Prêté, Moise Kean qu'on attendait comme un complément, a plus marqué en championnat que son coéquipier argentin (13 buts pour Kean, 7 seulement pour Icardi).

Pour retrouver les sommets, le PSG va devoir probablement se renforcer au prochain mercato, et ne pas perdre Kylian Mbappé. Les latéraux n'ont guère brillé cette saison, ou du moins montré qu'ils étaient incontournables pour la suite, même si Juan Bernat a passé l'essentiel de sa saison à l'infirmerie. Le secteur de l'entrejeu pose aussi question, Autant de dossiers que Leonardo, directeur sportif, va devoir gérer pour relancer une équipe parisienne souvent contrariée cette saison.