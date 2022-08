Barça: le transfert de Memphis Depay à la Juventus avance

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Memphis Depay a de bonnes chances de rebondir à la Juventus. Comme annoncé par les journalistes Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, les contacts entre les deux parties existent et tout pourrait se décanter prochainement.

Heureux d’avoir enfin franchi un cap dans sa carrière en rejoignant le FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay (28 ans) devrait voir son rêve prendre fin plus tôt que prévu. Avec la venue de Robert Lewandowski et le besoin du Barça d’engranger des fonds, l’attaquant est poussé vers la sortie.

Avec sa saison à 12 buts en Liga et son statut de joueur confirmé, Depay ne devrait pas avoir de difficultés à trouver un nouveau point de chute. Et ce club a de bonnes chances d’être la Juventus. Selon les journalistes Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, la Vieille Dame qui cherche une alternative à Dusan Vlahovic, à placer l’ancien lyonnais en haut de sa short-list. Un contrat de deux ans pourrait même être proposé prochainement.

Un transfert pas encore bouclé

Si la volonté de recruter Depay est réelle, il est trop tôt pour annoncer que le transfert se fera. Comme précisé par Romano, le Barça scrute les discussions entre son buteur Pierre-Emerick Aubameyang et Chelsea. Un point déterminant dans ce dossier, puisque le journaliste précise que les Catalans n’ont pas l’intention de vendre les deux attaquants d’un seul coup.

Souvent annoncé comme un prétendant à un départ en cours de saison, le Néerlandais a toujours semblé déterminé à rester en Catalogne. Mais avec le mercato effectué, ce dernier semble avoir pris conscience que la meilleure solution est de trouver un nouveau point de chute.