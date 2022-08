Barça: les vérités de Lewandowski sur sa rivalité avec Benzema pour le Ballon d’or

Dans un entretien au média allemand Sport1, le nouvel avant-centre du FC Barcelone Robert Lewandowski s’exprime sur son duel à distance avec Karim Benzema et la course pour le Ballon d’or.

Lewandowski contre Benzema. Avec l’arrivée en grande pompe de la star polonaise au Barça, la presse espagnole a vite résumé la rivalité entre Barcelone et le Real Madrid à un duel de buteurs, alimenté par des rumeurs plus ou moins farfelues. L’attaquant de 33 ans aurait ainsi rejoint l'Espagne et le Barça pour prouver qu’il est meilleur que le Français. Une "bataille" sous fond de lutte pour le Ballon d’or, un trophée que les deux joueurs convoitent.

Mais si les médias vont faire leurs choux gras de cette opposition jusqu’à la remise du prestigieux trophée, Robert Lewandowski, lui, n’en fait pas une obsession. Et ne se vexe pas lorsque Kingsley Coman, son ex-partenaire au Bayern, vote pour KB9 : "Oui j’ai vu mais "King" a dû dire ça parce qu’ils jouent ensemble en équipe nationale", a plaisanté Lewandowski dans un entretien à Sport1.

"Benzema est un excellent attaquant..."

Et l’international polonais de poursuivre à propos de sa rivalité avec Karim Benzema : "Plus sérieusement, je me focalise sur mon équipe et sur moi, pas sur les autres. Bien sûr, j’ai hâte de jouer des matchs comme le Clasico et Benzema est un excellent attaquant, mais au final, ce qui compte c’est de gagner le titre avec le Barça. Tout le reste n’a aucune importance." Même le Ballon d’or ? "J’ai toujours dit que c’est le succès de l’équipe qui m’anime, répond Lewandowski. Ces trophées sont des jolis bonus mais je ne suis pas allé en Espagne pour ça. Tout ce qui a été écrit n’est pas la vérité." Robert Lewandowski doit faire ses grands débuts en Liga samedi soir au Camp Nou, face au Rayo Vallecano.