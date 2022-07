Barça: Memphis Depay ne compterait pas s'en aller

Le FC Barcelone collectionne les recrues offensives depuis l'arrivée de Xavi, une situation qui ne profite pas vraiment à Memphis Depay, arrivé l'été dernier. L'attaquant néerlandais, qui risque de n'avoir que très peu de temps de jeu, n'entend pas pour autant partir.

"Même si six attaquants arrivent, je reste", aurait confié Memphis Depay au vestiare du FC Barcelone.

Appelé par le Barça à quitter le club après la prolongation de Dembélé et les arrivées de Raphinha et Lewandowski sur le front de l'attaque, qui s'ajoutent à celles auparavant de Torres et Aubameyang, Memphis Depay ne l'entend pas de cette oreille, selon Sport. L'attaquant barcelonais semble même s'épanouir avec ses coéquipiers.

>>> Le mercato en direct

Les deux parties dans l'impasse

L'international néerlandais de 28 ans souhaiterait aller au bout de son contrat, qui expire en juin prochain, et quitter libre le club Blaugrana, si celui-ci ne compte plus sur lui. D'après le média espagnol, Memphis ne veut pas être utilisé comme une vache à lait et ne comprend pas pourquoi le club veut déjà se débarrasser de lui, après avoir poussé pour le signer libre l'été dernier.

Une des issues possibles à ce dossier serait un accord à l'amiable pour rompre le contrat du joueur, et lui permettre de s'engager où il le souhaite, sans compensation financière.

Entre Frenkie de Jong et Memphis Depay, les internationaux Oranje donnent décidément du fil à retordre au club catalan.