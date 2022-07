Mercato: Chelsea prêt à se venger du Barça en bloquant deux joueurs ?

Chelsea et Barcelone se livrent un véritable bras de fer depuis le début du mercato. Malheureusement pour les Blues, il tourne pour le moment systématiquement en faveur du club espagnol. Les Londoniens pourraient bien vouloir se rattraper, selon la presse anglaise.

Koundé, Dembélé, Christensen, Raphinha... la liste de joueurs pour lesquels Chelsea et Barcelone se sont livrés un duel est longue depuis le début de ce mercato d'été 2022. Un seul point commun à tous les dossiers, le Barça a eu le dernier mot. Une situation pas du tout du goût de Chelsea qui entend bien se reprendre.

D'après la presse anglaise, et confirmé par AS, Todd Boehly, le nouveau propriétaire du club londonien envisagerait tout simplement de bloquer les départs vers la Catalogne de Marcos Alonso et César Azpilicueta, tous les deux en fin de contrat dans un an, et ciblés par le FC Barcelone.

La presse anglaise avance que Chelsea est prêt à prendre le risque de perdre les deux joueurs gratuitement sans aucune compensation financière.

Un feuilleton en plusieurs épisodes

D'abord, les Blues ont vu Christensen s'engager gratuitement au FC Barcelone à la fin de son contrat. Ensuite, alors que la signature de Raphinha était en bonne voie pour Chelsea, le FC Barcelone est entré dans la danse et a empoché la mise, comme pour Koundé plus récemment.

Enfin, avant de finalement prolonger son contrat au Barça, Dembélé avait été dans le viseur de Thomas Tuchel. Voilà qui fait beaucoup, trop pour Chelsea, qui a décidé de taper du poing sur la table.