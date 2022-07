Barça: "Nous avons une dette morale envers lui", Laporta en remet une couche sur un retour de Messi

Cinq jours à peine après avoir évoqué son envie de faire revenir Lionel Messi au FC Barcelone, Joan Laporta en a remis une couche jeudi après-midi, lors de la tournée américaine du club catalan. Le président des blaugranas a expliqué sentir une "dette morale" envers l'Argentin du Paris Saint-Germain, qu'il veut voir terminer sa carrière au Barça.

On n'arrête plus Joan Laporta. Déjà auteur d'un appel du pied en direction de Lionel Messi il y a à peine cinq jours, le président du FC Barcelone a réitéré ses propos jeudi après-midi à New York (dans la nuit en France), où le club catalan termine actuellement sa tournée américaine. L'objectif? Faire comprendre au génie argentin qu'il sera toujours le bienvenu au Barça, s'il souhaite y terminer sa carrière.

"Nous avons une dette morale envers lui", a déclaré Joan Laporta devant les journalistes, dans les couloirs du Rockefeller Center où le dirigeant a présenté le partenariat noué entre son club et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, agence placée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies.

Après un départ du FC Barcelone qui lui avait brisé le cœur alors qu'il était prêt à prolonger son aventure au sein du club catalan, Messi avait rejoint le Paris Saint-Germain à l'été 2021. Depuis, le Barça a retrouvé des liquidités, réalise un gros marché des transferts et s'apprêterait donc à mettre les petits plats dans les grands pour tenter d'attirer de nouveau Messi.

Le PSG envisage de prolonger Messi

"J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains", a expliqué Laporta, avant de poursuivre: "C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin [en 2021]. Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention."

Sous contrat jusqu'en 2023 (avec une année supplémentaire en option), Messi ne partira pas cet été du PSG, d'autant que le club de la capitale envisage de le prolonger. Mais en lâchant ces petites déclarations loin d'être anodines, Laporta plante la graine qui pourrait potentiellement mener à un retour de Messi au Barça. Le clan de l'Argentin s'était dit agacé fin mai par les prises de position du président catalan. Pourtant, l'opération séduction se poursuit. On l'a compris, Laporta ne lâchera pas le morceau facilement.