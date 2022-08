Barça: Meunier, un plan B devenu priorité dans la dernière ligne droite du mercato ?

Le Barça va tenter d'arracher le latéral belge Thomas Meunier au Borussia Dortmund dans les dernières heures du mercato.

La presse catalane est formelle. Après Sport, Mundo Deportivo annonce à son tour que le Barça a toujours l’intention de signer Thomas Meunier dans la dernière ligne droite du marché des transferts. Le latéral belge serait même devenu un objectif prioritaire pour la direction sportive du club catalan, en quête d’un arrière droit avant la fermeture de la fenêtre estivale. Le plan initial était de faire venir l’Espagnol César Azpilicueta, en provenance de Chelsea, mais le Barça a échoué dans ce dossier. D’autres pistes ont alors été étudiées, et la liste s’est finalement réduite à deux noms: Juan Foyth et donc Thomas Meunier.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Pas d'offre pour le moment

Le défenseur de Villarreal s’étant blessé, avec une absence estimée entre huit et dix semaines, le Barça ne prendra pas le risque de miser sur le joueur de 24 ans, surtout que l’opération se révélait complexe d’un point de vue financier, avec une clause évaluée à 42 millions d’euros, rapporte Mundo Deportivo. Les contacts avec Thomas Meunier ont repris ces derniers jours, alors que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était déjà courtisé par le Barça l’été dernier. En revanche, aucune offre n'a encore été présentée au Barça. Les mauvais rapports que Meunier entretiendrait avec son entraîneur à Dortmund, Edin Terzic, pourraient en plus faciliter l’opération, rapportait Bild la semaine passée. En public, le directeur sportif du club allemand maintient que le joueur n'est pas à vendre.

Vendre avant d'acheter

Avant d'envisager un éventuel transfert, et à supposer que le Borussia Dortmund change d'avis en se laissant convaincre, le Barça doit vendre, souligne Mundo Deportivo. En proie à des difficultés économiques, le FC Barcelone a activé plusieurs levier cet été pour augmenter ses revenus et pouvoir recruter en masse. La Liga a rehaussé son plafond salarial pour lui permettre d'inscrire ses nouvelles recrues, mais la marge de manoeuvre du club catalan reste infime. L’observatoire du football CIES évalue la valeur transfert du Belge Thomas Meunier entre 7 et 10 millions d’euros. Cette estimation se situe dans la même fourchette de valeur que celle du site spécialisé Transfermarkt, qui la fixe à 6,5 millions d’euros pour un joueur qui reste sous contrat avec le BVB jusqu’en 2024.