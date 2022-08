Mercato: Ocampos priorité de l’Ajax, possible bonne affaire pour l’OM

Selon plusieurs médias, l’Ajax Amsterdam ciblerait Lucas Ocampos comme remplaçant d’Antony, proche de rejoindre Manchester United. Un transfert de l’Argentin pourrait faire les affaires de l’OM.

L’Ajax Amsterdam fonce sur un ancien de Ligue 1. Selon le Telegraaf, le club néerlandais a fait de Lucas Ocampos (28 ans) sa priorité pour remplacer l’ailier brésilien, Antony (22 ans), proche de s’engager avec Manchester United contre 100 millions d’euros. Et Ocampos serait tenté à l’idée de rejoindre les Pays-Bas après un début de saison frustrant avec le FC Séville où il n’a joué que 133 minutes lors des trois premières rencontres de Liga. Sous contrat juqu’en 2024, il est estimé à plus de 15 millions d’euros, soit le montant investi par Séville pour le recruter à l’OM en 2019.

L'OM espère un gros montant

Le club français sera d’ailleurs très attentif au montant d’une éventuelle transaction en espérant que celui-ci soit le plus élevé possible. Selon La Provence, Marseille avait négocié 15% sur la plus-value d’un futur transfert lors de son départ en 2019. Plus l’indemnité sera importante, plus le pécule de Marseille augmentera.

Ocampos avait rejoint Marseille en février 2015 sous forme de prêt avant d’être définitivement recruté l’été suivant. Il a laissé l’image d’un combattant coriace jusqu’à son départ en 2019. "Il me restait un an de contrat, avait-il expliqué dans L’Equipe quelques jours après son départ. Nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord avec les dirigeants et j’ai eu cette opportunité d’aller à Séville. J’avais envie d’aller au bout de mon contrat mais c’était compliqué car ce n’était pas une bonne chose pour les finances du club si je partais libre. Je suis satisfait que le club ait pu récupérer de l’argent grâce à mon transfert."

Il pourrait encore en rapporter un peu trois ans plus tard. En Espagne, Ocampos a gonflé son palmarès en remportant la Ligue Europa en 2020. Les dirigeants de l’Ajax en ont fait leur premier choix après avoir un temps pensé à un retour de Hakim Ziyech. Ils envisagent également de réinvestir une partie du transfert d’Antony sur le milieu de terrain autrichien, Florian Grillitsch (27 ans, Werder Brême).