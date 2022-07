Barça: "Sans Bielsa je n'en serais pas là", la déclaration d'amour de Raphinha à son ex-entraîneur

Dans un entretien accordé au quotidien catalan Mundo Deportivo, le nouveau joueur du Barça Raphinha revient sur sa relation avec son ancien entraîneur à Leeds, Marcelo Bielsa. Et cela ne fait pas de doutes : sans lui, il ne serait "probablement pas là où il en est aujourd'hui".

Une marque de reconnaissance envers son ancien mentor. Raphinha n'a pas oublié ses deux années passées avec Marcelo Bielsa à Leeds avant d'atterrir, cet été, à Barcelone. Dans un entretien au quotidien catalan Mundo Deportivo, l'ancien Rennais confesse avoir grandi avec "El Loco" et garder une affection toute particulière envers son ex-coach.

"C'est une personne importante pour moi et pour ma carrière"

"C'est un entraîneur qui m'a beaucoup aidé dès mon arrivée à Leeds. Il exige toujours plus, il exige toujours des performances maximales. Il m'a aidé à rejoindre l'équipe nationale, et désormais le Barça. Sans ses enseignements, collectivement ou individuellement, je n'en serais pas là. En plus d'avoir un style de jeu toujours respectueux du ballon, il recherche la meilleure performance à l'entraînement et durant les matchs. C'est une personne importante pour moi et pour ma carrière, je le porterai toujours avec moi."

Interrogé ensuite sur une éventuelle ressemblance dans les méthodes entre Xavi et l'Argentin, Raphinha a réfuté en bloc en affirmant que "chaque technicien a sa propre marque de fabrique". "Ils sont différents, Marcelo a une façon unique de travailler, c'est 'le style Marcelo Bielsa'. Chaque technicien est différent dans son travail".

Unique buteur face au Real Madrid lors d'un Clasico en pré-saison avec le Barça (1-0), dimanche à Las Vegas, le Brésilien de 25 ans va entamer sa première saison en Liga à compter du 13 août prochain face au Rayo Vallecano.