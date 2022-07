Barça: comment Ronaldinho a influencé le transfert de Raphinha

Transféré au Barça pour près de 60 millions d'euros, Raphinha a pu recevoir des conseils de son idole, Ronaldinho, qui connaît bien la famille du Brésilien.

Le Barça a frappé fort lors de ce mercato. Bien avant le transfert de Robert Lewandowski, le club catalan avait réussi à enrôler Raphinha pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros. Une arrivée possible notamment grâce à... Ronaldinho, comme le rapporte Sport. Le Brésilien a joué un rôle majeur en conseillant l'attaquant et sa famille, qu'il connaît depuis plus de 30 ans. Le Ballon d'or 2005 a sponsorisé le groupe de musique Samba Tri, dans lequel joue Rafael, le père de Raphinha.

"Ronnie" a suivi de près la carrière montante de l'ancien joueur de Leeds, comme s'il était son filleul. Lorsque qu'il a été appelé pour la première fois en équipe nationale la saison dernière, Ronaldinho lui a envoyé un message pour le féliciter et lui souhaiter tout le succès possible sous le maillot brésilien. Ronaldinho a également confié à Raphinha qu'une chance comme celle du Barça ne se présente qu'une seule fois dans une carrière.

Le Barça très actif sur le mercato

L'ancien joueur de Leeds (25 ans) a donc rejoint l'équipe catalane avec Robert Lewandowski, Franck Kessié et Andreas Christensen. L’international aux neuf sélections avec la Seleçao (3 buts) était encore sous contrat jusqu’en 2024 avec Leeds. La saison passée, il a inscrit 11 buts et délivré trois passes décisives (toutes compétitions confondues), malgré les difficultés du club anglais, qui s’est maintenu de justesse en Premier League. Les Peacocks de Marcelo Bielsa avaient déboursé près de 20 millions d’euros pour le faire venir du Stade Rennais en octobre 2020. L’équipe bretonne va d’ailleurs toucher un pourcentage sur son transfert au Barça.