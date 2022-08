Barça: "Tu n'es jamais tranquille", Xavi critique le calendrier du mercato

À moins de deux semaines de la cloture du marché des transferts, Xavi a fait le point sur l'effectif du FC Barcelone. Le technicien espagnol en a profité pour glisser un petit tacle au calendrier du mercato.

"Le marché devrait fermer avant le début des championnats. Je pense que c'est mal organisé", a jugé Xavi samedi en conférence de presse. L'entraîneur du FC Barcelone estime qu'il est difficile pour les joueurs de débuter un championnat sans être certain de poursuivre avec le même club, de même que pour les entraîneurs, qui ne sont fixés sur leur effectif qu'après plusieurs journées.

"Ce n'est pas une situation confortable, analysait-il. (...) À la fin, on ne travaille pas sereinement, cela arrive à tous les clubs et nous devons nous adapter".

La situation est d'autant plus instable pour le FC Barcelone que le club blaugrana a mis du temps à enregistrer ses recrues, et l'une d'entre elles (Jules Kounde) ne l'est toujours pas.

Plusieurs joueurs sur le départ

Alors que le championnat a repris le week-end dernier, plusieurs joueurs du Barça sont toujours en partance, le club ayant besoin de liquidités. Memphis Depay devrait rejoindre la Juventus, Pierre-Emerick Aubameyang serait proche de Chelsea et Umtiti devrait être prêté à Lecce. Il reste toujours le dossier Frenkie De Jong à régler pour le club catalan. Le joueur ne souhaite pas discuter d'une baisse de salaire, et ne tient pas particulièrement à partir.

Le temps presse pour le Barça puisque Jules Kounde disposerait d'une clause lui permettant de résilier automatiquement son contrat, s'il n'est pas inscrit en Liga d'ici le 31 août.