Barça: Depay, Aubameyang, De Jong... Xavi fait le point sur le mercato

L'entraîneur du FC Barcelone Xavi affirme ce samedi que "la priorité (était) d'inscrire (Jules) Koundé" pour le déplacement sur le terrain de la Real Sociedad dimanche lors de la deuxième journée de Liga. Il annonce aussi qu'il "pourra faire jouer" Depay, Aubameyang et De Jong, annoncés sur le départ.

"On attend. Il reste encore du temps jusqu'à demain soir. Pour l'instant, l'inscription de Koundé est en attente". En conférence de presse, Xavi s'inquiète de la situation du défenseur central français, toujours pas inscrit par le Barça en raison du plafond salarial inscrit fixé par la Ligue espagnole.

"Mais je le trouve bien. C'est un leader naturel, il communique beaucoup, il excelle dans les sorties de balle. On tient une grande recrue. Mais là, on a besoin que des joueurs partent pour pouvoir inscrire Koundé", explique le technicien catalan.

"Je compte sur eux demain, ils pourraient être décisifs", déclare Xavi sur ses joueurs sur le départ

"Je lui ai dit ce que je voulais de lui. Il a engrangé de l'expérience avec Séville, c'est un grand joueur de football, mais au Barça, il faut le prouver à chaque match. Chaque match est un examen. S'il résiste à la pression et qu'il garde cette mentalité, il sera un grand footballeur, dans le présent et dans le futur", encense Xavi, qui voit Koundé "plutôt comme un défenseur central, mais il peut aussi jouer comme latéral".



Selon la presse catalane, le Barça travaille actuellement à plusieurs départ, dont ceux de Memphis Depay (vers la Juventus Turin), Pierre-Emerick Aubameyang (vers Chelsea) ou encore Frenkie de Jong (vers l'Angleterre aussi). "On verra ce qu'il se passera. Je compte sur eux demain, ils pourraient être décisifs. Pour l'instant, personne n'est encore parti, et on pourra les faire jouer demain. Mais la priorité, c'est d'inscrire Koundé", souligne Xavi.

"Le mercato devrait se terminer quand les championnats reprennent"

Le technicien blaugrana déplore par ailleurs le fait que la saison reprenne avant la fin du mercato: "Les joueurs devraient être concentrés sur le jeu. Le mercato devrait se terminer quand les championnats reprennent. Sinon, tu n'es jamais tranquille pour travailler. Tu prépares la semaine en comptant sur un joueur, et du jour au lendemain il peut s'en aller. Ce n'est pas le scénario idéal."