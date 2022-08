Barça: une porte de sortie en Italie pour Umtiti, vers un prêt à Lecce

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti s‘apprête à plier bagage, au moins temporairement. Selon Sky Sport en Italie, le défenseur français a des chances de rejoindre Lecce dans le cadre d’un prêt. Les Catalans et les Italiens discutent encore de la transaction.

Très actif dans le sens des arrivées, le FC Barcelone commence à l’être au niveau des départs. Après s’être séparé de Riqui Puig, Oscar Mingueza et Trincao, les Catalans pourraient voir Samuel Umtiti (28 ans) faire ses valises. Pas dans les plans de Xavi, le défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2026, a de bonnes chances de connaître un nouveau pays, en l’occurrence Lecce.

Selon Sky Sport en Italie et le journaliste Gianluca Di Marzio, le Barça et Lecce discutent d’un prêt pour le champion du monde 2018. Présent une seule fois la saison dernière en Liga, le Français a très peu de chances de connaître un meilleur temps de jeu en restant en Catalogne. D’autant qu’à son poste, Andreas Christensen et Jules Koundé (pas encore inscrit) sont arrivés cet été. Une arrivée du Français serait un gros coup pour les Italiens, tout juste promus en Serie A.

Laporta pousse Umtiti vers la sortie

En plus de ne pas être dans les plans de son entraineur, Umtiti s’est vu indiquer la porte de sortie par son président Joan Laporta: "Umtiti et Braithwaite ont compris que le mieux était d’aller jouer pour une autre équipe. Leurs contrats ont toujours été respectés mais le moment est venu où ils doivent faire un pas en avant."

Dans le sens de ces propos, Sport affirme que pour inciter l’ancien Lyonnais à trouver un nouveau challenge, ce dernier n’aura pas de numéro sur le maillot pour cette saison. Une punition assez particulière pour celui qui s’était montré indispensable dans la charnière centrale des Catalans lors de ses premières années en Espagne.