Barça: la clause qui permet à Koundé de partir dès cet été s'il n'est pas inscrit en Liga

Si le FC Barcelone s’est montré très actif durant ce mercato dans le sens des arrivées, les dirigeants ont eu du mal à inscrire certaines recrues auprès de la Liga. Jules Koundé ne peut toujours pas jouer. Si ce cas de figure venait à durer jusqu’au 31 août, le Français pourrait être libéré de son contrat.

Recrue phare du FC Barcelone en défense avec Andreas Christensen, Jules Koundé (23 ans) n’a toujours pas pu faire ses premiers pas en championnat avec les Catalans. Pour cause, les dirigeants sont dans l’incapacité d’inscrire le Français auprès de la Liga. Si cette situation devait perdurer, l’ancien du FC Séville pourrait déjà quitter son nouveau club.

Comme mentionné par Que T’hi Jugues, si Jules Koundé n’est pas inscrit d’ici le 31 août, ce dernier pourrait être libéré de son contrat. Une clause dont disposaient également Franck Kessié et Andreas Christensen, mais ces derniers ont finalement pu être enregistrés et ont même participé au match nul face au Rayo Vallecano (0-0), lors de la première journée.

En plus de voir leur nouveau joueur partir, les Barcelonais devraient verser 2,5 millions d'euros à Séville. Mais chez les Catalans, on est convaincu que ce scénario ne se produira pas et que l’international tricolore pourra bientôt jouer en Liga.

Aubameyang et Depay, les clés pour inscrire Koundé?

Si les médias catalans ont évoqué l’idée de baisser les salaires de Gérard Piqué, Sergio Busquets et de Jordi Alba, Sport affirme qu’une solution plus simple pourrait permettre au Barça d’inscrire Koundé. En l’occurrence, les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay. Les deux attaquants sont pistés avec insistance par Chelsea pour le premier, et la Juventus pour le second. Ces deux départs permettraient à la fois d’enregistrer le Français, mais aussi potentiellement de recruter Marcos Alonso.

Le média précise qu’il est peu probable de voir l’ancien Bordelais sur la feuille de match, pour la rencontre de ce dimanche contre la Real Sociedad (22h). Mais voir Koundé partir à la fin du mois reste un scénario peu probable à l’heure actuelle.