Barcelone: bonne nouvelle pour les recrues, des parts des Barça Studios officiellement vendues

Le FC Barcelone a officialisé ce vendredi la vente de 24,5% des Barça Studios contre 100 millions d’euros. Cela va permettre au club d’inscrire au moins une partie de ses recrues auprès de la Liga avant la première journée, ce week-end.

Le Barça respire enfin. A la veille de son premier match de la saison face au Rayo Vallecano samedi soir, le club catalan a officialisé vendredi midi la vente de 24,5% des Barça Studios à Orpheus Media, entreprise dirigée par Jaume Roures, aussi président de Mediapro. L’opération va rapporter 100 millions d’euros à Barcelone et devrait permettre d’inscrire auprès de la Liga au moins une partie des joueurs recrutés ou prolongés cet été.

Ils sont sept concernés, au total : Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié et Andreas Christensen, recrutés durant le mercato, à qui s’ajoutent Ousmane Dembélé et Sergi Roberto, qui étaient en fin de contrat mais ont finalement resigné avec le Barça durant l’intersaison.

Il reste toutefois quelques détails loin d’être anecdotiques à régler. Si le FC Barcelone a envoyé tous les documents à la première heure vendredi matin, d’après le quotidien Marca, la Liga doit désormais les étudier. Et d’après la presse espagnole, il n’est pas certain que l’opération soit suffisante pour inscrire les sept joueurs actuellement en attente. Le Barça pourrait donc avoir à choisir qui il inscrit en priorité.

Peut-être des liquidités à trouver d'ici le 1er septembre

En théorie, tout cela peut se décider jusqu’au dernier moment avant le match. Le quotidien madrilène AS indique qu’il n’y a pas d’heure limite pour inscrire des joueurs auprès de la Liga, si ce n’est l’heure de la rencontre. En revanche, il est peu probable que Xavi emmène des joueurs au stade sans savoir s’ils seront disponibles et donc sans savoir quelle équipe et quelle tactique adopter.

Si les sept joueurs ne peuvent pas être inscrits grâce aux 100 millions rapportés par la vente partielle de Barça Studios, le club va donc devoir se mettre en quête de davantage de liquidités d’ici au 1er septembre, date limite pour enregistrer de nouveaux joueurs.

Deux solutions sont privilégiées pour ça : des baisses de rémunération de certains cadres, comme Piqué et Busquets, ou le départ de certains, pour libérer de la masse salariale et dans le meilleur des cas ramener une indemnité de transfert. Dans ce cas, les dossiers Frenkie de Jong, Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay seront particulièrement scrutés.