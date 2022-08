Mercato: l'offre au rabais du FC Barcelone à De Jong

Le feuilleton Frenkie De Jong agite toute la Catalogne depuis plusieurs semaines, alors que le temps presse pour le Barça, qui doit jouer ce samedi en Liga, et n'a pas encore inscrit ses recrues. Frenkie De Jong, qui pourrait détenir une partie de la solution, aurait reçu une nouvelle offre, au rabais selon le quotidien Sport.

Difficile de savoir qui a la plus grosse migraine entre Joan Laporta et Frenkie De Jong. Le premier, pour inscrire ses recrues, doit trouver un terrain d'entente avec le second, qui n'entend pas faire de compromis.

D'après Sport, Le FC Barcelone aurait tenté une dernière approche auprès du joueur, avec une nouvelle offre de contrat... au rabais. Le club souhaiterait une baisse de 50% du salaire du joueur. Le média précise que Frenkie De Jong aura malgré tout le dernier mot, et que, légalement, il pourrait exiger de continuer sans baisser son salaire.

Un accord avec Chelsea ?

L'autre solution pour le FC Barcelone consisterait à vendre son joueur. Comme annoncé hier par la presse anglaise et espagnole, le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec Chelsea pour Frenkie de Jong, même s'il aimerait le garder. Le joueur donnerait quant à lui sa priorité au FC Barcelone, sans fermer définitivement la porte à Chelsea.

Deux solutions se présentent au FC Barcelone: soit ils doivent trouver un accord avec Frenkie De Jong pour une baisse de salaire, soit ils doivent le vendre.

Le joueur ayant le dernier mot dans cette affaire, il pourrait, si aucun accord n'est trouvé, rester au club dans les conditions actuelles. Un bras de fer serait alors probable entre le club et son joueur. Nul doute que les deux parties aimeraient éviter d'en arriver là.