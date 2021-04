Mercato: Fekir aurait choisi le Barça

Nabil Fekir retrouve la forme et son meilleur niveau avec le Betis Séville. A tel que le milieu offensif pourrait quitter le club andalou pendant le mercato estival. Selon les informations du journal espagnol Estadio Deportivo, le champion du monde tricolore rêverait toujours de rejoindre le FC Barcelone.

Auteur d’un début d’année 2021 remarquable en Liga, Nabil Fekir reste sur un but maradonesque en championnat contre Levante (2-0). Maître à jouer du Betis Séville, désormais sixième du classement et à la lutte pour l’Europe, le Français suscite de nombreuses convoitises. Mais à en croire le journal espagnol Estadio Deportivo, l’ancien capitaine de l’OL n’aurait qu’un seul club en tête: le Barça.

Une idée qui a germé en lui depuis plusieurs années et qui a même motivé son départ vers Séville en 2019. En signant en Liga, Nabil Fekir s’est offert une très belle exposition aux allures de tremplin pour la suite de sa carrière.

Le Barça étudierait un transfert

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le champion du monde français plairait notamment à Arsenal et à Joan Laporta, nouveau président du Barça. Le style de jeu de l’international tricolore aux 25 sélections pourrait l’aider à s’intégrer dans l’équipe dirigée par Ronald Koeman. Comme le rapporte la presse andalouse, le Betis aura besoin d’une grosse vente lors du mercato estival et Nabil Fekir pourrait bien être l’heureux élu.

Selon la publication, Barcelone ne pourrait pas payer la clause libératoire du milieu offensif (environ 90 millions d’euros) mais étudierait bien la faisabilité d’un transfert. Surtout si Lionel Messi décidait de quitter la Catalogne à la fin de son contrat.

Un temps ciblé par Barcelone à l’époque où il brillait avec Lyon en Ligue 1, Nabil Fekir aurait toujours gardé cette idée d’évoluer sous le maillot du club blaugrana. Le quotidien assure même le choix de l’entreprise Promoesport, société catalane qui gère désormais les intérêts du Français de 27 ans, va dans ce sens.

Charge à Nabil Fekir de briller lors des derniers matchs de Liga avec le Betis. Auteur de trois buts et six passes décisives en 25 apparitions en championnat cette saison, le milieu offensif va devoir convaincre Barcelone de miser sur lui et suivre l’évolution du dossier Messi. Le feuilleton ne fait que commencer… ou plutôt ne fait que continuer.

