Boca Juniors: Cavani présenté dans une ambiance de feu à la Bombonera

Edinson Cavani (36 ans) a été présenté comme nouveau joueur de Boca Juniors dans une grosse ambiance dans la mythique Bombonera.

Edinson Cavani (36 ans) ouvre un nouveau (et sûrement le dernier) chapitre de sa riche carrière. L’attaquant uruguayen a été présenté dans une ambiance incandescente à Boca Juniors, lundi dans le mythique stade la Bombonera. Il est entré sur la pelouse sous les feux d’artifice, acclamé par les milliers de fans argentins avec lesquels il a repris plusieurs chants. Après une saison contrastée avec Valence (7 buts en 28 matchs), l’ancien joueur du PSG s’est engagé avec Boca jusqu’en décembre 2024.

Avant de fouler la pelouse du stade, il avait expliqué son choix de revenir en Amérique du Sud après un exil de 16 ans en Europe. "Les discussions sont devenues de l’amitié (avec Juan Roman Riquelme, ancienne légende du club, désormais vice-président, ndlr), nous avons une belle relation et nous avons parlé de diverses choses, a-t-il confié. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Parfois, vous prenez certaines décisions et à ce moment j'ai décidé de venir ici. Beaucoup de choses ont réuni le désir de venir, je voulais être près de chez moi et je pense qu'il n'y a pas de pays aussi semblable au mien que l'Argentine ou un club comme Boca pour faire mes derniers pas dans ma carrière."

"El Matador" confie avoir nourri l’idée d’évoluer un jour à Boca après des discussions avec Carlos Bianchi, ancien entraîneur de Boca et ancienne légende du PSG, lors de son passage à Paris. "Nous nous étions rencontrés au Parc des Princes et je lui avais demandé ce qu'était le monde de Boca, a-t-il expliqué. Il m'a donné une réponse très diplomatique, il m'a expliqué que ce sont des choses différentes, son passé avec Vélez, ici... Il m'a dit que c'était une expérience incroyable. C'était surtout cette conversation."

Cavani pourrait faire ses débuts avec Boca dès mercredi en Copa Libertadores face au club uruguayen du Nacional, même s’il a laissé planer le doute sur sa présence. A 36 ans, l’attaquant affiche toujours une grosse faim de buts et de titre. "Le désir sera toujours le même, aujourd'hui j'ai 36, de nombreux kilomètres parcourus, mais je suis sûr que je me préparerai à 100% chaque jour pour défendre ce maillot comme si j'étais un fan de toujours, conclut-il. C'est ma philosophie."