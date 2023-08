Velez Sarsfield: des joueurs attaqués par des supporters armés

Des supporters armés ont pris en embuscade, puis agressés des joueurs du club argentin de Velez Sarsfield, dimanche après la défaite contre Huracan (1-0).

La dernière journée de la première phase du championnat d’Argentine s’est achevée dans un climat de violence extrême pour Velez Sarsfield. Après la défaite à Huracan (1-0) dimanche, plusieurs joueurs ont été violemment agressés par des supporters à leur retour au centre d’entrainement près du stade Villa Olimpica. Certains fans mécontents ont en effet tendu une embuscade à certains membres de l’effectif en les bloquant à l’aide de leurs voitures.

Un joueur frappé, un autre menacé avec une arme

"Nous sommes arrivés pour récupérer nos voitures et rentrer à la maison, a raconté l'attaquant Gianluca Prestianni (17 ans) à ESPN lundi. Nous sommes sortis et il faisait tout noir lorsque les voitures de la 'Barra Brava' (les ultras argentins) sont venus vers nous. Ils étaient probablement cinq ou six. Ils m'ont frappé deux fois au visage en m'attrapant par la veste. J'avais trop peur et mes coéquipiers ne voulaient pas rentrer chez eux au cas où ils seraient suivis. Ils ont même dit à l'un d'eux: 'Sors de la voiture ou je te tire deux balles dans les jambes'."

C’est Leonardo Jara, ancien défenseur de Boca Juniors, qui a reçu ces menaces. "Ils ont mis une voiture devant moi, ils voulaient que je sorte de la mienne et ont dit qu'ils allaient me tirer une balle dans les jambes", a-t-il déclaré à une émission de radio locale. L'attaquant Santiago Castro et le défenseur Francisco Ortega ont également été impliqués dans l'incident.

Le club a publié un communiqué pour condamner ces violences contre ses joueurs. "L'Atletico Velez regrette et rejette fermement la situation intimidante vécue hier soir par certains de nos joueurs de l'équipe première dans les environs de la Villa Olimpica." Selon la presse argentine, les joueurs ont décidé de ne pas porter plainte même s’ils ont été convoqués pour une enquête pénale. L'entraîneur Sebastian Mendez a informé ses dirigeants que l'équipe ne reprendrait pas l'entraînement tant que la sécurité ne serait pas garantie. Avec seulement cinq victoires en 27 matchs, Velez a terminé 25e sur 28 lors de la première phase du championnat argentin.