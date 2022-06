Mercato: Braga approche Kwateng

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Bordeaux, Enock Kwateng a été approché par le Sporting Club de Braga. Mais la proposition de l'équipe portugaise est loin des attentes des Girondins.

Plusieurs clubs ont approché Enock Kwateng, ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Girondins de Bordeaux, le latéral droit de 25 ans a notamment été approché par le Sporting Club de Braga. La proposition des Guerriers du Minho (4e de la Liga portugaise en 2021-2022) est toutefois encore loin de la somme demandée par le direction bordelaise (entre 1 et 1.5 millions d’euros).

Plusieurs clubs de Ligue 1 mais les Young Boys et Twente se sont aussi renseignés sur sa situation. Recruté par Bordeaux en 2019, le Franco-Ghanéen a disputé 29 matchs (un but) avec les Girondins en 2021-2022.

Bordeaux au bord du précipice

En cas de vente du latéral droit, Bordeaux dégraisserait son effectif et apporterait un peu d'argent à ses caisses, qui en manquent cruellement. Après une relégation sportive en Ligue 2 à la suite d'une saison catastrophique dans l'élite, les Girondins ont été retrogradés administrativement en National 1 par la DNCG en début de semaine.

La relégation du club au scapulaire a été décidée à titre conservatoire. Mais si la direction menée par Gerard Lopez dispose d'une semaine pour faire appel, la situation semble des plus urgentes à Bordeaux. En raison d'une dette d'environ 40 millions d'euros auprès de ses créanciers King Street et Fortress, l'équipe girondine se trouve au bord du précipice.

Après leur appel, les Girondins bénéficieront de deux semaines supplémentaires pour assainir les comptes et préparer une nouvelle audition devant l'instance. Ensuite, soit les nouveaux comptes présentés par Gerard Lopez sont approuvés et le club évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, soit le club reste dans le rouge et jouera en National 1 en 2022-2023.