Bordeaux: la sanction est tombée, les Girondins rétrogradés en National 1 par la DNCG

La DNCG a décidé ce mardi de sanctionner Bordeaux d'une rétrogradation administrative en National 1 en raison des difficultés financières des Girondins. Le club bordelais dispose de sept jours pour faire appel de cette décision et se préparer à une nouvelle audition devant l'organe de contrôle.

Il fallait s'y attendre compte tenu de problèmes économiques rencontrés par les Girondins. Relégué sportivement en Ligue 2 à l'issue de la saison 2021-2022, le club de Bordeaux a été sanctionné ce mardi d'une rétrogradation en National 1 après examen de sa situation financière par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

La relégation du club au scapulaire a été décidée à titre conservatoire. Mais si la direction menée par Gerard Lopez dispose d'une semaine pour faire appel, la situation semble des plus urgentes à Bordeaux. En raison d'une dette d'environ 40 millions d'euros auprès de ses créanciers King Street et Fortress, l'équipe girondine se trouve au bord du précipice.

Bordeaux peut encore s'en sortir en appel

Si la vente d'Aurélien Tchouameni au Real Madrid va rapporter près de 11 millions d'euros aux Girondins et qu'un potentiel transfert de Jules Koundé constituerait un plus non-négligeable, Gerard Lopez va devoir faire entrer de l'argent frais dans les caisses pour éviter de voir la DNCG confirmer sa sanction en deuxième instance.

Si les Girondins font bien appel de la décision de la DNCG, ce qui semble très probable, ils bénéficieront de deux semaines supplémentaires pour assainir les comptes et préparer une nouvelle audition devant l'instance.

Ensuite, soit les nouveaux comptes présentés par Gerard Lopez sont approuvés et le club évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, soit le club reste dans le rouge et jouera en National 1 en 2022-2023.

Annecy dans l'attente, Saint-Etienne et Lille échappent aux sanctions

Promu en Ligue 2, le club d’Annecy a également fait l’objet d’une sanction de la part du gendarme financier du football français. Le club haut-savoyard est placé sous contrôle économique en attendant de valider son statut professionnel auprès de la LFP.

En attendant, la formation entraînée par Laurent Guyot verra sa masse salariale encadrée et ses indemnités de mutation (transferts et prêts) bloquées jusqu’à la décision du conseil d’administration de la LFP sur l’obtention de son statut professionnel. Toujours en Ligue 2, Amiens ou encore Saint-Etienne et Caen échappent finalement à toute sanction. Idem pour le LOSC en Ligue 1 qui n'a finalement pas été sanctionné par la DNCG après l'examen de sa situation financière.