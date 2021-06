Bordeaux: Lopez annonce déjà l'arrivée d'un directeur technique

En pleine finalisation du rachat des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a annoncé ce dimanche soir la nomination d’un directeur technique pour le club. Son ancien collaborateur au LOSC, Admar Lopes.

Les Girondins de Bordeaux ont un nouveau directeur technique. Gérard Lopez, qui finalise le rachat du club après avoir trouvé un accord avec le propriétaire, King Street, et le créancier, Fortress, a annoncé ce dimanche soir la nomination d’Admar Lopes à ce poste. Les deux hommes se connaissent déjà parfaitement. Le recruteur portugais (37 ans), ancien bras droit de Luis Campos, faisait partie de Scoutly Limited, la société créée par Gérard Lopez à son arrivée au LOSC pour dénicher les meilleurs talents dans le monde entier.

Admar Lopes sera accompagné aux Girondins des recruteurs "les plus importants" qui travaillaient avec lui à Scoutly Limited. "Je suis heureux de retrouver Admar avec lequel nous avons déjà démontré que nous savons construire une équipe taillée pour le plus haut niveau et dont le talent se valorise avec le temps", a expliqué Gérard Lopez dans un communiqué. Admar Lopes, lui, se réjouit "de participer à la renaissance de ce grand club qu'est le FC Girondins de Bordeaux auprès de Gérard Lopez". "J'y emploierai, avec mes équipes, nos réseaux et les méthodes de scouting les plus modernes", promet-il.

Une pluie de joueurs talentueux dénichés par Lopes

Passé par Porto, Monaco et donc indirectement Lille, avant d’être nommé directeur général de Boavista (club appartenant à Gérard Lopez) à l’automne 2020, Admar Lopes possède un CV prestigieux. "Parmi les talents devenus stars repérés au cours de sa carrière, on trouve Thomas Lemar, Benjamin Mendy, Nicolas Pepe, Fabinho, Bernardo Silva, Jonathan David ainsi que les joueurs du LOSC Djibril Sidibé, Sven Botman, Boubakary Soumaré, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Yusuf Yazici et Jonathan David", est-il indiqué dans le communiqué.

A Bordeaux, cette arrivée d’Admar Lopes semble pousser Alain Roche vers la sortie. L’ancien défenseur des Girondins et du PSG avait été nommé directeur sportif du club bordelais en août 2020. C’est une nouvelle ère, avec de nouvelles têtes, qui va s’ouvrir. En Ligue 1 ? Les Girondins vont passer mardi devant la DNCG. Et la tendance est à une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire, en attendant la fin du processus de rachat. Ensuite, Gérard Lopez devra rassurer le gendarme financier du foot français et le convaincre que la place des Girondins reste en Ligue 1 pour la saison prochaine.