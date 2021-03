Celtic: Henry se dit "disponible" pour le poste d'entraîneur

Interrogé dans un podcast sur un possible intérêt du Celtic (Ecosse), Thierry Henry a indiqué être "disponible" pour retrouver prochainement un poste d'entraîneur. La réussite de Steven Gerrard aux Rangers inspire le technicien français, qui veut continuer d'apprendre.

Libre de tout contrat depuis fin février et son départ de Montréal, Thierry Henry est rentré à Londres pour se rapprocher de sa famille, qui vit toujours au coeur de la capitale anglaise. S'il a quitté le continent nord-américain et la MLS, le technicien français n'en demeure pas moins motivé pour retrouver rapidement un banc de touche.

Un poste prestigieux est vacant depuis quelques semaines: celui du Celtic, depuis le licenciement de Neil Lennon. En cause: le rival historique des Glasgow Rangers a remporté cette année le championnat, après une suprématie de 9 ans du Celtic. Pour succéder à Lennon, la presse écossaise a évoqué le nom de Thierry Henry mais aussi celui de Lucien Favre.

"Je suis disponible, je veux être entraîneur"

Interrogé par Robbie Fowler au cours d'un podcast animé par l'ancien attaquant de Liverpool, Thierry Henry n'a pas caché son possible intérêt pour le Celtic. "En toute humilité, tout ce qui va se passer, je ne dis pas que cela devrait venir à moi mais quoi qu’il en soit, je vais essayer de l’évaluer, a répondu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, sur la possibilité de devenir l'entraîneur du Celtic. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, c’est un club que je respecte beaucoup, comme beaucoup de gens dans le monde, mais que je ne connais pas. J'essaie juste d'apprendre. Je suis disponible. Je ne sais pas ce qui va m'arriver mais je veux être entraîneur à coup sûr. Je veux revenir au jeu aussi vite que possible. J'essaie d'apprendre. Ce que j'ai fait en tant que joueur n'a plus d'importance."

Steven Gerrard est parvenu au sacre avec les Rangers au bout de trois saisons. Une réussite qui inspire en tout cas beaucoup Thierry Henry et qui le motive peut-être à s'installer en Ecosse. "Ce que Steven Gerrand a fait aux Rangers est tout simplement énorme. Ce que j'aime, c'est qu'ils lui ont donné le temps de construire une équipe, d'aller chercher les joueurs qu'il voulait et s'assurer qu'ils allaient jouer", a commenté Henry à propos de la réussite de l'ancien milieu de terrain de Liverpool.