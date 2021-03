Thierry Henry s'est inspiré de Mohamed Ali pour son retrait des réseaux sociaux

Interrogé vendredi par CNN, l’ancienne légende des Bleus et d’Arsenal Thierry Henry a expliqué en détails pourquoi il a décidé de se retirer des réseaux sociaux à partir de ce samedi.

Thierry Henry n’est plus sur les réseaux sociaux. Ce samedi matin, son compte officiel sur Twitter est fermé. Vendredi, le recordman des buts en équipe de France (51 en 123 sélections) a posté un ultime message pour annoncer à ses 2,3 millions d’abonnés son retrait des réseaux. "À partir de demain matin (samedi), je me retirerai des réseaux sociaux jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d'auteur", a écrit l’ex-buteur d’Arsenal (43 ans). Henry dénonce notamment "le volume considérable de racisme, d’intimidation et de torture mentale" de la part de personnes anonymes.

"Mohamed Ali ne voulait pas faire la guerre, il n’a pas attendu de voir si tout le monde était d’accord avec lui"

Celui qui a récemment quitté le banc du Club de Foot Montréal s’est expliqué plus en profondeur sur l’antenne de CNN. "Ce n’est pas un endroit sûr, regrette Thierry Henry. Je voulais prendre position pour dire que c’est un outil important que certaines personnes transforment malheureusement en arme parce qu’elles peuvent se cacher derrière un faux profil. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais mais juste que ce n’est pas endroit sûr. J’ai agi comme je le ressentais et j’espère que cela inspirera certaines personnes à faire la même chose si elles ont le même ressenti."

S’il refuse de se comparer à une légende comme Muhammad Ali, l’ancien coach de Monaco dit avoir été inspiré par l’engagement politique du boxeur américain, lequel avait notamment refusé de servir l’armée américaine durant la guerre au Vietnam. "Mohamed Ali ne voulait pas faire la guerre, il n’a pas attendu de voir si tout le monde était d’accord avec lui, c’était ce qu’il ressentait", rappelle Henry.

Après avoir insisté sur le fait qu’il est loin d’être dans une telle dimension par rapport à la légende de la boxe, le Français a ajouté au sujet de son action : "Je me suis dit : 'Thierry, c’est ce que tu ressens, tu te sens fort là-dessus'. Clairement, je ne suis pas content de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez un commentaire sur les réseaux sociaux, même si vous en aviez un million qui étaient bons, vous allez vous concentrer sur le mauvais parce que c'est celui qui va faire mal".