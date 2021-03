Chelsea: Abraham poussé vers la sortie par Tuchel?

Meilleur buteur de Chelsea depuis le début de la saison, Tammy Abraham est pourtant très peu utilisé par Thomas Tuchel dernièrement, et a même été écarté du groupe contre Manchester United le week-end passé. Selon la presse britannique, le jeune attaquant anglais pourrait faire ses valises cet été.

Un attaquant mis au placard par son entraîneur, cela arrive assez régulièrement dans un club de foot. Mais quand l'attaquant en question est le meilleur buteur de l'équipe, la chose est beaucoup plus rare... C'est pourtant la situation dans laquelle se trouve Tammy Abraham à Chelsea.

Meilleur réalisateur des Blues depuis le début de la saison avec 12 buts, contre 11 pour Olivier Giroud (qui a cependant un meilleur ratio) et 10 pour Timo Werner, le jeune attaquant anglais (23 ans), pur produit du centre de formation de Chelsea, pourrait être poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, qui a visiblement une confiance très limitée en lui.

Passé numéro 4 dans la hiérarchie ?

Selon le Telegraph, un transfert estival de l'international est une option qui prend chaque jour de l'épaisseur. Même si Abraham est encore sous contrat jusqu'en juin 2023, et qu'il a toujours dit vouloir s'imposer sur la durée à Chelsea. Le quotidien britannique indique que West Ham, Leicester, Brighton, Southampton ou Aston Villa pourraient faire de l'avant-centre leur cible numéro 1, et rappelle que Manchester United, Manchester City, Liverpool et Tottenham devraient chercher à se renforcer dans ce secteur aussi.

Laissé sur le banc contre Tottenham puis Sheffield début février en Premier League, utilisé seulement 20 minutes contre Newcastle, Abraham avait été titularisé le 20 février contre Southampton... avant d'être remplacé par Tuchel à la pause. Dans la foulée, l'attaquant a de nouveau assisté à la victoire contre l'Atlético en Ligue des champions (1-0) depuis le banc des remplaçants, et n'a même pas été convoqué dans le groupe face à Manchester United (0-0) le week-end dernier.

"Nous avons 21 joueurs forts et seulement 18 places, a justifié le technicien allemand, sans montrer beaucoup d'empathie. C'est mon travail de prendre des décisions difficiles. Pour le moment, il (Abraham) fait les frais de mes choix. Mais nous avons une équipe solide. Nous n'avons que Thiago Silva blessé - ce qui signifie que nous devons trancher. C'était aussi une décision injuste pour Billy Gilmour (de ne pas être convoqué) parce que Billy a bien joué en Coupe et il était très fort à l'entraînement. (...) Il s'agissait de juger des alternatives que nous avons et nous avons opté pour Olivier Giroud pour commencer, avec Timo Werner sur le banc. Nous avons aussi Kai Havertz qui peut jouer en tant que numéro neuf, il n'était pas nécessaire d'amener un quatrième avant-centre."