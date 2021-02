Chelsea-Manchester United: pas de but dans un choc décevant

Après un premier acte ennuyant, Chelsea et Manchester United se sont davantage livrés à Stamford Bridge, sans toutefois parvenir à marquer. Comme à l'aller, ce choc de la 26e journée de Premier League s'est terminé sur le score de 0-0.

Tenu en échec par Manchester United à Stamford Bridge (0-0), Chelsea rate une belle occasion de passer devant le voisin West Ham en Premier League, et de faire son apparition dans le Top 4. Les Blues ont réalisé dix bonnes minutes en première période, dynamiques, avant de perdre la maîtrise du jeu au profit des Red Devils, plus remuants dans les duels au milieu de terrain. Olivier Giroud, beaucoup plus discret lorsque son équipe s’est mise à reculer, s’est quand même procuré la meilleure occasion.

Sur un centre parfait de Callum Hudson-Odoi, l’international français s’est présenté au ballon avec quelques centimètres de retard sur une tête plongeante. Bien organisées et disciplinées, les deux équipes ont longtemps déçu dans leur production offensive, avec un gros déchet technique. C’est bien simple, jamais une première période n’avait été si pauvre cette saison en termes de ballons touchés dans la surface (quatre de chaque côté, huit au total, seulement deux tirs cadrés, un de chaque côté).

United est abonné aux 0-0 contre les gros

Le match s’est quelque peu emballé à partir du moment où Chelsea a refusé de subir, de trop reculer, en acceptant, en contrepartie de laisser de l’espace dans le dos de ses défenseurs. Les latéraux ont fermé les couloirs bien plus haut, et c’est tout le bloc londonien qui est monté d’un cran pour investir le camp adverse, avec des joueurs bien plus investis. Et des enchaînements, des intentions. Bien plus rythmée, la seconde période a accouché de plusieurs situations dangereuses de part et d’autre.

Si le changement tactique de Thomas Tuchel a porté ses fruits, les hommes de Solskjaer n'ont pas été en reste, même si Chelsea a fini plus fort. On notera le très beau geste défensif de Victor Lindelof devant Timo Werner en fin de match (83e). Et que dire du retour de Kanté (90e), alors que trois Mancuniens se proposaient dans la surface, à l'issue d'un contre rondement mené. Mais comme au match aller, le score est resté vierge au tableau d'affichage.

C’est d’ailleurs la sixième rencontre de rang qui s’achève sans le moindre but contre un gros du championnat (Arsenal, Manchester City, Liverpool…) pour Manchester United. Une vilaine habitude. Les Red Devils confirment toutefois leur bonne santé à l'extérieur et sont solidement installés sur le podium, derrière Manchester City, tandis que Chelsea manque de s'échapper dans le Top 5 malgré des progrès notables dans le jeu.