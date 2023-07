Chelsea: en route vers l'Atlético, Azpilicueta fond en larmes en annonçant son départ

Onze ans après son arrivée en provenance de l’OM, Cesar Azpilicueta quitte Chelsea à un an de la fin de son contrat. Le latéral espagnol, qui va rejoindre l'Atlético de Madrid, a annoncé son départ en larmes.

508 matchs et onze ans plus tard, Cesar Azpilicueta referme le chapitre Chelsea. Le défenseur espagnol de 33 ans annonce son départ du club londonien dans une émouvante vidéo postée sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur de l’OM rejoindra l’Atlético de Madrid à bientôt 34 ans.

"Ces moments que je prends avec moi vont durer pour toujours"

"C’est difficile d’exprimer avec des mots ce que je ressens, déclare-t-il les yeux humides. Cela a été incroyable et juste merci à tous, parce que cela n’aurait pas pu arriver avant l’aide de beaucoup de monde. Quelle expérience. Ces moments que je prends avec moi vont durer pour toujours. C’est ma maison et j’espère de revoir tout le monde ici un jour".

Au cours de son passage à Chelsea, Azpilicueta a remporté neuf trophées, dont une Ligue des champions (2021), deux championnats (2015, 2017) ou encore deux Ligues Europa (2013, 2019). Comme le souligne son club, il est aussi devenu "le premier joueur à tout gagner lors de son passage à Stamford Bridge".

Boehly: "Il a fixé les normes du club pendant plus d'une décennie et a montré à tout le monde ce qu'il faut faire jour après jour pour réussir"

À noter qu’il portait également le brassard de capitaine depuis 2018. L’international espagnol (44 sélections, 1 but) s’apprête désormais à signer en faveur de l’Atlético de Madrid, alors qu’il n’a plus évolué en Liga depuis 2010 et son départ d’Osasuna. Il lui restait un an de contrat, dont il a vraisemblablement été libéré.

"César laisse une marque éternelle à Chelsea, en tant que guerrier, en tant que champion et en tant que légende fidèle de Chelsea, déclare son propriétaire Todd Boehly. Il a fixé les normes du club pendant plus d'une décennie et a montré à tout le monde ce qu'il faut faire jour après jour pour réussir. Les entraîneurs et les coéquipiers d'hier et d'aujourd'hui lui ont fait confiance pour montrer l'exemple en tant que capitaine. Il l'a fait de manière impeccable sur le terrain et en dehors, ce dont nous lui sommes reconnaissants. Pour cela et bien plus encore, César sera toujours le bienvenu à Stamford Bridge".