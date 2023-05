Chelsea: allumé par les supporters, Boehly comprend les critiques et demande de la patience

Lors d'une conférence à Beverly Hills mercredi, le propriétaire des Blues Todd Boehly a pris la parole pour évoquer la mauvaise saison de Chelsea, en dépit d'investissements conséquents. "Nous allons régler le problème", a-t-il affirmé, en appelant les supporters à faire preuve d'encore un peu de patience.

Battu mardi soir par Arsenal (3-1) lors de la 34e journée de Premier League, Chelsea voit inéxorablement sa saison galère se poursuivre. 12es du classement, les Blues ont d'ores et déjà fait une croix sur une qualification en coupes d'Europe la saison prochaine. Et cela malgré les plus de 600 millions d'euros dépensés par le club et son nouveau propriétaire, Todd Boehly, lors des deux derniers mercatos.

"Les fans sont exigeants, ils veulent gagner", Boehly appelle les supporters des Blues à la patience

Justement, après la défaite face aux Gunners, ce dernier s'est exprimé sur les difficultés traversées par son équipe. Invité à Beverly Hills pour participer à une conférence présentée par l'homme d'affaires et banquier américain Michael Milken, Boehly a défendu son investissement dans le club londonien.

"Le football est un sport tellement global [...] il y a un marché pour les meilleurs joueurs, et cela pour chaque pays dans le monde. Chacun de ces marchés est différent. La capacité à aller sur ces marchés et dans le même temps, bien sûr, de construire une équipe avec un coach en chef d'orchestre pour la conduire... Je crois que nous avons beaucoup appris sur ces différents marchés, l'aspect global de tout cela. Et comme vous l'avez dit, les fans sont exigeants et ils veulent gagner. On a compris cela, nous voulons gagner nous aussi, c'est notre objectif et nous avons une vision à long-terme, nous sommes engagés sur le long-terme et nous croyons fermement que nous allons régler ce problème. Nous sommes dans le meilleur championnat du monde, dans la meilleure ville du monde avec un emplacement incroyable dans cette meilleure ville du monde."

Le milliardaire américain a rappelé son succès avec son équipe de baseball, les Dodgers, l'une des plus attrayantes du circuit, pour demander aux supporters d'être patients. Le prochain changement important qui devrait intervenir d'ici quelques semaines concerne le nom du successeur de Frank Lampard sur le banc de Chelsea. Mauricio Pochettino semble tenir la corde selon plusieurs médias anglais.