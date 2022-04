Chelsea: Tuchel annonce le départ de Rüdiger, un de ses cadres chez les Blues

Les négociations entre Antonio Rüdiger et Chelsea pour une prolongation de contrat n'ont pas abouti et le défenseur va donc quitter les Blues à la fin de la saison. Thomas Tuchel l'a confirmé ce dimanche et regrette le départ d'un de ses joueurs cadres.

De la tristesse mais pas de ressentiment. Thomas Tuchel a officialisé ce qu'on avait fini par comprendre ces dernières semaines: Antonio Rüdiger va quitter Chelsea à l'issue de la saison. Le technicien allemand l'a confirmé au micro de Sky Sports ce dimanche, après la victoire arrachée par les Blues contre West Ham (1-0), lors de la 34e journée de Premier League.

"C'est sa décision"

"J'ai le sentiment qu'on a tout fait (pour le garder) ces derniers mois, moi personnellement et le club. Maintenant on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus se battre et Antonio a dit qu'il quitterait le club cet été, lâche l'ancien coach du PSG. C'est sa décision, ce n'est pas génial pour nous mais je ne le prends pas personnellement. Il a été fantastique, dans son attitude et sur le terrain. C'est un joueur clé et il le restera jusqu'à la fin de la saison mais on est évidemment très déçus."

Le défenseur est en fin de contrat et ne manque pas de prétendant. Son nom a circulé un peu partout - au gré des rencontres de son agent avec des dirigeants de clubs - notamment au Barça ou à la Juve. Ces dernières semaines, c'est à Manchester United qu'Antonio Rüdiger a été cité.