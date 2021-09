David Ginola: "Messi au PSG, c’est fabuleux mais…"

Invité exceptionnel de "Rothen s’enflamme" ce mardi sur RMC, David Ginola a commenté l’arrivée de Lionel Messi au PSG cet été. L’ancien attaquant parisien est enthousiaste, mais a quand même quelques doutes.

Est-il toujours au top physiquement ? Et le vestiaire sera-t-il uni ? Evidemment, David Ginola est séduit par la signature de Lionel Messi au PSG cet été, après la fin de son contrat avec le Barça. Mais l’ancien Parisien attend encore de voir si l’adaptation de l’Argentin se passera de la meilleure des manières.

"Lionel Messi est pour moi le meilleur joueur du monde depuis plusieurs années, a expliqué David Ginola dans "Rothen s’enflamme" ce mardi sur RMC. Il y en a deux qui se détachent depuis 10-15 ans, c’est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Forcément, voir arriver Messi au PSG, c’est exceptionnel. C’est exceptionnel pour le PSG mais aussi pour tout le foot français et tous les supporters des clubs français, qui vont pouvoir avoir la chance de voir un joueur hors du commun. Mais il a 34 ans, il a commencé à 13 ans au Barça: je pense tu ne peux pas recréer un amour avec quelque chose. L’effet d’annonce est superbe. C’est magnifique pour le foot français. Mais pour Messi, être aussi rentable qu’avec le Barça sur le plan footballistique, j’en doute. Il a 34 ans, il est plutôt sur la fin que sur le début. D’autres clubs misent sur l’avenir. C’est fabuleux, mais il reste à prouver."

"Les mecs en face vont vouloir faire le match de leur vie face à lui, a ajouté l’ancien joueur du PSG et de Newcastle. Est-ce que physiquement, Messi est capable de se défaire d’un marquage individuel pendant toute la saison ? Techniquement, bien sûr, il n’y a pas de doute. Mais sur la durée, sur 90 minutes… Il reste à voir ce que ça va donner, mais je ne souhaite que ça (que ça marche, ndlr)."

Ginola: "Il faut jouer en équipe"

David Ginola s’interroge aussi sur l’ambiance dans le groupe parisien, avec cette pléiade de stars. "Il y a aussi une question dont ne parle pas souvent, c’est l’effet d’ego. Dans un vestiaire, il y a beaucoup d’égo. Il y a les salaires qui sont différents, les personnalités qui sont différentes, la médiatisation qui est différente… Aujourd’hui, l’accent est mis sur Léo Messi. On a vu que Mbappé a très peu communiqué pendant la période. A l’Euro, avec l’arrivée de Benzema, il n’a pas marqué de but. Va-t-il être capable d’être aussi efficace avec un garçon qui va prendre toute la lumière ? Vont-ils être capables de jouer en équipe ? Pour gagner la Ligue des champions, le titre ultime pour eux, il faut jouer en équipe. Seuls, ce n’est pas possible. Pochettino doit arriver à fédérer le vestiaire, faire en sorte que tous les joueurs jouent en équipe. Si tous les talents sont mis à l’unisson pour l’équipe, on aura quelque chose d’extraordinaire."