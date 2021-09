Liga: Tebas veut régler le "problème" PSG

Javier Tebas, médiatique président de la Ligue espagnole de football, s'en est de nouveau pris ce mardi au Paris Saint-Germain et aux "clubs-états", qu'il veut voir disparaitre.

Le mercato est terminé, les histoires de fair-play financier en Espagne sont à peu près réglées, alors Javier Tebas se replonge dans ses vieux combats. Une semaine après avoir taclé le PSG - qui a attiré Lionel Messi cet été - sur les réseaux sociaux, le président de la Ligue espagnole de football a récidivé ce mardi à l'occasion de la présentation de l'album Panini 2021-2022 de la Liga. Avec à peu près les mêmes arguments, mais de nouvelles "punchlines".

"Le PSG ressemble à la Ligue des légendes quand on regarde l'âge de certains de ses joueurs", a d'abord ironisé le dirigeant, en référence semble-t-il au recrutement de la Pulga (34 ans) et de Sergio Ramos (35 ans).

"Ce que le PSG fait est aussi dangereux que la Super League"

Mais Tebas a ensuite haussé le ton en évoquant les dépenses du club français. "Il y a des données qui montrent que ce (le projet parisien, ndlr) n'est pas viable, a-t-il assuré. Aujourd'hui, le PSG dépense plus de 500 millions d'euros en salaires, alors qu'il y a eu les pertes liées au Covid, et la baisse des droits TV en France. Ce n'est pas viable. (...) Nous dénonçons le PSG et Manchester City depuis plusieurs années et nous allons recommencer."

Et de promettre: "Nous allons régler le problème du PSG. Ce que le PSG fait est aussi dangereux que la Super League. Nous allons nous battre contre les clubs-états, qui sont autant nos ennemis que la Super League." Reste à savoir comment...