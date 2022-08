De Manchester City à l'enchaînement de prêts, la drôle de trajectoire de Rony Lopes, nouveau joueur de Troyes

D'international portugais et plus jeune buteur de l'histoire de Manchester City à l'Estac, en passant par un rôle de remplaçant à l'Olympiacos, la carrière de Rony Lopes a pris une étonnante trajectoire. Celle d'un joueur qui n'a, pour l'heure, pas confirmé son potentiel.

Un an et quatre mois que Rony Lopes n'a plus disputé un match dans son intégralité. C'était avec Nice, contre Montpellier en Ligue 1, en avril 2021. Rony Lopes, qui aura 27 ans en décembre prochain, a depuis enchaîné les galères, dont les prémisses étaient déjà visibles depuis quelques mois déjà. Entre blessures, perte de niveau et prêts non concluants, la carrière du milieu de terrain offensif se résume pour l'instant à de la déception.

Une nouvelle fois prêté par Séville cette saison, à Troyes, il va tenter une énième fois de se relancer, dans un club ou le poids de la lutte pour le maintien pèsera chaque week-end sur ses épaules.

De belles promesses à Manchester City

Lorsqu’il signe son premier contrat professionnel avec Manchester City, en 2013, Rony Lopes est perçu comme un diamant brut. Jeune étendard du nouveau projet des Sky Blues. Ses débuts en pro sont idylliques. Pour son premier match officiel le 5 janvier 2013, il a remplacé David Silva à la 88e minute du match de FA Cup contre Watford. Deux minutes plus tard, il marquait son premier but, et devenait, à 17 ans et 9 jours, le plus jeune buteur de l’histoire du club anglais.

Il a ensuite effectué plusieurs apparitions probantes en coupe, en parallèle de son capitanat dans l’équipe des moins de 21 ans de City durant la saison 2013-2014. Il est élu à l’issue de cette même saison meilleur jeune joueur de City. Il atteint avec le Portugal la finale de l’euro des moins de 19 ans, battu par l’Allemagne. La saison suivante, Rony Lopes est prêté au LOSC, où ses performances ont convaincu Monaco d’offrir 12 millions d’euros aux Skyblues pour s’attacher ses services, le 28 août 2015.

L’explosion du côté de Monaco

Six mois après son arrivée sur le Rocher, Rony Lopes, en manque de temps de jeu, est prêté de nouveau à Lille, club qu’il connaît parfaitement. Le prêt est renouvelé la saison suivante, au cœur d’un accord conclu dans le cadre du transfert de Djibril Sidibé vers l’ASM.

De retour à Monaco pour la saison 2017-2018, celle de l’après titre, la carrière de Rony Lopes connaît son apogée. Non seulement le milieu offensif participe à l’intégralité des rencontres, mais en plus, ses statistiques sont impressionnantes. Il marque 17 buts et délivre 12 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues. En guise de récompense, il connaît, en novembre 2017, sa première sélection avec le Portugal.

Deux grosses blessures à la cuisse

Dès l’entame de la saisons suivante (2018-2019), le 10 septembre 2018, le milieu de terrain se blesse gravement à la cuisse, et ne revient que quatre mois plus tard, le 4 janvier 2019. L’international portugais ne le sait pas encore, mais ce n’est pour lui que le début des galères.

A l’été 2019, il est transféré à Séville pour 25 millions d’euros. L’ancien joueur de l’ASM n’a pris part qu’à 14 matchs du club andalou pendant l’exercice 2019-2020 sous les ordres de Julen Lopetegui. Cinq en liga, sept en Ligue Europa et deux en Coupe du roi. Une nouvelle blessure à la cuisse lui a fait manquer près de deux mois de compétition au début de l’année 2020. Rony Lopes, malgré son transfert onéreux n’entre pas dans les plans du FC Séville, qui cherche rapidement à le prêter.

Un enchaînement de prêt, sans parvenir à se relancer

C’est en France que revient Rony Lopes, à Nice, dans le cadre d’un prêt pour la saison 2020-2021, assorti d’une option d’achat. La saison de Rony Lopes est très moyenne. En 33 matchs toutes compétitions confondues, il n’inscrit que cinq buts et délivre deux passes décisives. Ses performances ne suffisent pas à convaincre Nice de lever l’option d’achat. Affaibli par ses blessures passées, le milieu de terrain retourne à Séville, qui n’en veut toujours pas.

La saison dernière, il a essayé de se relancer, en prêt à l’Olympiacos, mais l’affaire a rapidement tourné au fiasco. Le joueur formé à Manchester City n’a disupté que 13 matchs de Super League 1 (D1 grecque), avant de disparaître de l’effectif, jusqu’à y faire son retour en fin de saison, une fois le titre acquis. L'option d'achat n'a évidemment pas été levée par le champion de Grèce.

Promis à un avenir radieux à ses débuts à Manchester City, Rony Lopes n’a jamais réussir à pérenniser ses bonnes performances, la faute sûrement à des blessures qui l’ont beaucoup affaibli. A 26 ans, c’est dans un club filiale de Manchester City, préparé à jouer le maintien dans l’élite, que Rony Lopes va tenter une énième fois de relancer sa carrière.