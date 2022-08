Mercato: sans club depuis Monaco, Sidibé aurait trouvé un accord avec Nottingham Forest

Djibril Sidibé serait proche de trouver un nouveau club puisqu'il serait tombé d'accord avec Nottingham Forest. Mais le transfert n'est pas encore bouclé, et le promu anglais pourrait faire venir Serge Aurier à son poste.

À 30 ans, Djibril Sidibé arrive à un nouveau tournant de sa carrière. Le champion du monde 2018, libre de tout contrat après son départ de Monaco, pourrait retrouver la Premier League où il a évolué en 2019-2020 avec Everton. Selon Foot Mercato, un accord aurait en effet été trouvé entre le joueur et Nottingham Forest.

Aurier également pisté par Nottingham

Le promu, qui a déjà réalisé un mercato hallucinant avec une quinzaine de recrues et plus de 150 millions d'euros déboursés, lui proposerait un contrat d'un an, plus une saison en option. Néanmoins, certains détails doivent encore être réglés et rien n'est encore fait puisque comme annnoncé par RMC Sport, Serge Aurier fait aussi partie des plans de Nottingham Forest. L'ancien Parisien aurait les faveurs de certains dirigeants pour le poste de latéral droit.

En 2021-2022, l'international français (18 sélections) avait disputé seulement 26 matchs toutes compétitions confondues avec le club du Rocher. À la fin de la saison, Philippe Clement avait annoncé que Sidibé ne rentrait plus dans ces plans, devant ce maigre temps de jeu.

"On a parlé avec Djibril, il veut avoir plus de minutes, il est encore très ambitieux. Je ne peux pas lui garantir d’avoir plus de minutes et son contrat est fini", avait lâché le coach monégasque. L'ex-Lillois pourrait voir son voeu exaucé dans les prochaines heures.