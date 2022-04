Décès de Mino Raiola: les hommages du monde du football à l'agent star

La famille de Mino Raiola a annoncé le décès du célèbre agent italo-néerlandais ce samedi, via un communiqué posté sur Twitter. Âgé de 54 ans, Mino Raiola défendait les intérêts de nombreux grand joueurs, ceux-ci lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.

Mino Raiola est décédé ce samedi à l’âge de 54 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. Si le mystère concernant son état de santé entourait l’agent après l'annonce prématurée de sa mort par la presse italienne jeudi, ce communiqué des proches vient lever le doute.

Raiola s’est fait connaître en facilitant quelques transferts dont ceux de Dennis Bergkamp vers l’Inter en 1993 et de Pavel Nedved vers la Lazio en 1996. Le club intersite a présenté ses condoléances et dirigés leur pensés vers "lui et tous ses proches en ce moment de douleur". Après ses premiers coups d’éclats en Italie, il est devenu l’un des agents les plus influents dans le monde du football. S’occupant notamment de Zlatan Ibrahimovic mais aussi Paul Pogba et Erling Haaland. Le père de ce dernier, Alfie, a sobrement commenté d’un emoji triste sous le communiqué de la famille.

Marco Verratti rend hommage à son agent Mino Raiola sur Instagram. © Marco Verrati / Instagram

Si les hommages des différents clients de Carmine Raiola, de son vrai nom, affluent, ceux des clubs également. Le PSG a présenté ses condoléances à la famille de “l’agent charismatique”. Raiola était notamment le représentant de Marco Verratti qui a posté une story Instagram où on voit l’agent avec son trophée de meilleur agent européen remis par Tuttosport accompagné de la mention “Grande Mino”. Toujours en France, l’OGC Nice a fait part de sa “tristesse d’apprendre le décès de Mino Raiola”. Certains joueurs azuréens représentés par l’ex-pizzaiolo ont exprimé leur désarroi, c’est le cas de Calvin Stengs sur Instagram avec un “Repose en paix”.

De l’autre côté des Pyrénées on rend également hommage à Raiola. Le Real Madrid “regrettent profondément le décès de Mino Raiola et tiennent à exprimer leurs condoléances, leur affection et leur affection à tous ses proches et proches.”

La nouvelle a aussi touché le petit monde des agents. Jorge Mendes, représentant de Cristiano Ronaldo et bien d’autres, s’est dit “choqué par la nouvelle, car il s'agit d'une disparition prématurée et inattendue d'un ami, quelqu'un qui a toujours été un exemple dans la défense des intérêts des joueurs qu'il représentait"

Raiola connaissait des soucis de santé depuis maintenant plusieurs mois. En janvier, il avait été opéré d’urgence pour un problème pulmonaire en Italie. Si l’agent avait démenti par la suite en parlant d’un “simple examen médical prévu”, son état s’était dégradé cette semaine.