Mort de Raiola: portefeuille de stars, commissions XXL... Qui était le tout-puissant agent

L’agent superstar Mino Raiola s’est éteint ce samedi à l’âge de 54 ans, a annoncé son entourage. Plusieurs très grands joueurs étaient représentés par l’Italo-néerlandais, comme Erling Haaland, Paul Pogba ou encore Gianluigi Donnarumma.

Le monde du football vient de perdre l’un des acteurs les plus influents en coulisses. Mino Raiola, tempétueux agent, s’est éteint ce samedi à l’âge de 54 ans, a annoncé son entourage par communiqué. Il était notamment connu pour représenter Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma ou encore Erling Haaland. Selon le magazine Forbes, son chiffre d’affaire s’élevait en 2020 à 847,7 millions d’euros.

Très actif sur les dossiers Pogba et Haaland

Comme le rappelle la Gazzetta dello Sport, Raiola avait empoché une commission record de 26 millions d’euros lors du transfert de Pogba de la Juventus à Manchester United en 2016 sur une opération totale de 105 millions d’euros. Il avait récemment ironisé sur un retour du milieu français chez les Bianconeri.

Ces derniers temps, son nom ressortait régulièrement dans le cadre des discussions autour de l’avenir d’Erling Haaland. Si une réunion secrète aurait été organisée avec le Barça pour faire venir l’attaquant norvégien, Raiola avait refroidi les envies du club catalan même si un deal pour Noussair Mazraoui, également représenté par Raiola, avait aussi un temps été évoqué.

En fin d’année dernière, il avait ouvert la porte à un départ de Matthijs de Ligt de la Juventus et notamment proposé son joueur au PSG, au Barça ou encore au Real Madrid. Les Italiens du club parisien Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti font également partie de cette liste, comme le tout aussi capricieux Mario Balotelli ou bien Moïse Kean.

Nedved, Bergkamp et des champions du monde français

Raiola représentait également d’autres joueurs français, à savoir les champions du monde Alphonse Areola et Blaise Matuidi. Parmi les autres grands joueurs qui étaient sous contrat avec Raiola, il y a aussi Zlatan Ibrahimovic ou encore Romelu Lukaku, sans oublier les Niçois Stengs, Kluivert, Benitez et Rosario. Les intéristes De Vrij et Dumfries et le jeune parisien Xavi Simons faisaient aussi partie des joueurs représentés par l'homme.

Son premier gros coup avait été l’enrôlement de Pavel Nedved, futur Ballon d’or, à l’époque où il évoluait à la Lazio Rome, alors qu’il était déjà intervenu dans le transfert de Dennis Bergkamp entre l’Ajax et l’Inter Milan en 1993. Le début d'une très longue carrière à coups de commissions et de transferts démesurés.