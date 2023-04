Dijon: clap de fin pour Omar Daf, Pascal Dupraz va le remplacer

Face aux mauvais résultats de Dijon, 19e de Ligue 2, Omar Daf va être démis de ses fonctions d'entraîneur. Son successeur va être Pascal Dupraz, qui n'a plus occupé de banc depuis son départ de Saint-Étienne la saison dernière.

La défaite de Dijon sur la pelouse de Caen ce samedi (2-1) aura donc été celle de trop pour Omar Daf. L'ancien entraîneur de Sochaux, en poste depuis le début de saison, "est mis à pied à titre conservatoire" annonce le club bourguignon dans un communiqué, actuellement 19e de Ligue 2. Les joueurs ont été informés de la décision.

Pascal Dupraz va prendre la suite et terminer la saison, comme expliqué par L'Equipe. Le technicien de 60 ans est libre depuis son départ de Saint-Étienne, où il n'avait pas pu éviter la relégation du club du Forez. Laurent Batlles avait pris la relève à l'intersaison. Dupraz arrive au DFCO avec trois adjoints et pour une mission maintien de deux mois.

Le maintien se complique

La tâche s'annoncera ardue pour le nouvel entraîneur du DFCO. Après 29 journées, les Dijonais pointent à sept points de Pau, 16e et premier non-relégable. Cette saison, le club bourguignon n'a gagné que six matchs de championnat et reste sur une victoire lors des dix dernières rencontres.

Les prochaines semaines risquent d'être agitées en Bourgogne, d'autant que le calendrier est relevé pour les neuf journées restantes, avec quatre équipes qui luttent pour la montée (Bastia, Sochaux, Paris FC, Le Havre) et deux concurrents directs (Annecy, Nîmes).