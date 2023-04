Mercato: le nom de Mourinho circule pour remplacer Ancelotti sur le banc du Real

La Cadena Ser se fait l'écho de certains bruits qui circulent s'agissant de la succession Carlo Ancelotti, qui pourrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison.

Courtisé par la sélection du Brésil - une information qu’il a fini par confirmer ce week-end - Carlo Ancelotti a toutefois l’intention de poursuivre sa mission jusqu’au bout, et d’honorer le contrat qui le lie au Real Madrid jusqu’en 2024. "Je veux l'honorer, parce que ce club et cette équipe me plaisent. Et tout ce qui se passera après avec mon contrat, c'est le futur, et personne ne connaît le futur", a glissé "Carletto".

Mais les déclarations sans ambiguïté du technicien italien n’ont pas permis d’éteindre les rumeurs à son sujet. La presse brésilienne continue de le citer parmi les cibles potentielles pour le poste de sélectionneur de la Seleçao. L’incertitude concernant son avenir fait naître d’autres rumeurs sur l’identité d’un potentiel successeur sur le banc du Real Madrid. Le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance dès qu’il s’agit de la maison blanche, il a aussi été question de Mauricio Pochettino, sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain. Un troisième nom est même venu s’ajouter à cette liste, celui de José Mourinho.

Un profil à ne "surtout pas exclure" selon la Cadena Ser, même si l'hypothèse d’un retour du Special One semble à ce jour hautement improbable. Surtout que l’intéressé aurait juré fidélité à l’AS Roma, selon le Corriere dello Sport. Plus aussi incontournable qu’à sa grande époque (Porto, Chelsea…), José Mourinho n’en demeure pas moins une référence. Le contrat du technicien portugais avec le club de la Louve court jusqu’en 2024. Pisté par la fédération portugaise pour prendre les rênes de la sélection, Mourinho a lui aussi été approché par le Brésil. Il a même été question ces dernières semaines de lui confier l’équipe première du Paris Saint-Germain. Certains observateurs le trouvent dépassé, mais il reste toujours aussi demandé.

José Mourinho a déjà entraîné le Real Madrid (entre 2010 et 2013), remportant un titre de champion d'Espagne en 2011.