Mercato: c'est officiel, Batlles est le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne

Comme attendu, les Verts ont officialisé ce vendredi la signature de Laurent Batlles pour occuper le poste d'entraîneur la saison prochaine en Ligue 2. Le technicien français, qui connaît parfaitement le club du Forez, s'est engagé jusqu'en 2024.

L’AS Saint-Etienne tient son nouvel entraîneur, 24 heures après avoir annoncé le départ de Pascal Dupraz. Comme attendu, les Verts, relégués en Ligue 2 il y a cinq jours au terme d’un barrage chaotique contre l’AJ Auxerre, ont officialisé l’arrivée de Laurent Batlles pour la saison prochaine. Libre depuis son départ de Troyes en décembre dernier, le technicien français de 46 ans s’engage jusqu’en 2024.

"J'ai été joueur, puis entraîneur, des plus petites catégories aux grandes. Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi, a réagi dans le communiqué du club celui qui a déjà été assistant des Verts entre 2015 et 2016 puis entraîneur de la réserve entre 2016 et 2019. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire."

Perrin: "Le profil que l'on recherchait"

“Il correspond au profil que l'on recherchait: celui d'un entraîneur ayant travaillé en Ligue 2 BKT, qui a vécu une montée en Ligue 1 Uber Eats et qui connaît l'ASSE, son identité, ses valeurs”, s’est de son côté félicité Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE.

L’ancien milieu de terrain de Toulouse, Bordeaux ou encore Grenoble, qui a fini sa carrière de joueur à Saint-Etienne (2010-2012), s’est engagé aux côtés de l’actuel trio dirigeant le club: Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général du club). Malgré la relégation, ce board en place depuis la mi-saison a été confirmé dans ses fonctions par les deux coprésidents du club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.