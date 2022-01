Dortmund: Haaland assume sa sortie sur son avenir

Erling Haaland (21 ans) a accordé une interview à Sky Sports dans laquelle il assume sa récente déclaration au sujet de son avenir. Il avait confié que le Borussia Dortmund lui mettait la pression pour se décider.

Où jouera Erling Haaland (21 ans) l’année prochaine? Convoité par les plus grosses écuries européennes, dont le FC Barcelone, l’attaquant norvégien a récemment confié qu’il allait donner une réponse rapidement en raison de la pression mise par son club, le Borussia Dortmund. "Dortmund est en train de me pousser à prendre une décision sur certaines choses, avait indiqué l’attaquant mi-janvier. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt avoir une décision à prendre. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club."

Dans une interview accordée à Sky Sports mercredi, Haaland assume ses propos mais ne souhaite pas en dire davantage sur sa situation alors qu’il est lié jusqu’en 2024 avec le club allemand. "Je ne veux pas vraiment en dire trop, mais j'ai senti qu'il était temps pour moi de dire quelque chose, a-t-il simplement précisé. Beaucoup d'autres parlaient - alors c'était tout. Maintenant, je ne veux pas trop en dire. J'ai dit ce que j'ai dit, et maintenant nous passons à autre chose."

Le journal espagnol Marca assurait, début janvier, que le joueur et son entourage avaient prévu d’acter leur choix avant le 31 du même mois. La date cruciale approche mais rien n’a encore filtré sur cette destination. Selon des informations de Bild, une clause de 75 millions d’euros serait active pour l’été prochain. Il s’agirait d’un accord privé entre le joueur et le Borussia. Lors de sa signature en janvier 2020, Haaland se serait engagé à jouer au moins deux saisons avec le club allemand avant de partir. Ce sera le cas en janvier mais le joueur souhaite rester jusqu’à l’été prochain.

Le joueur – qui soigne actuellement une déchirure – a dévoilé un objectif en 2022 mais il concerne uniquement le terrain. "Je pense que je peux tout améliorer, confie-t-il à Sky Sports. Si vous dites que je suis bon en finition, je peux beaucoup améliorer ma finition. Je peux devenir plus rapide, donc je peux améliorer ça. Je peux devenir plus fort, donc je peux améliorer ça. Mais si je devais améliorer une chose, ce serait de ne pas me blesser, car si je ne suis pas blessé, je jouerai beaucoup plus de matchs et je ferai encore mieux. Si vous deviez demander quels sont mes objectifs pour 2022, il est de ne pas être blessé, et les objectifs pour le reste de ma carrière sont de ne pas être blessé. C'est le principal."