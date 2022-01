Dortmund: inquiétude pour Haaland, victime d’une déchirure musculaire

Selon Bild, Erling Haaland souffre d’une déchirure musculaire contractée samedi lors de la victoire du Borussia Dortmund sur le terrain d’Hoffenheim (2-3). La durée de son absence n’a pas été communiquée.

Le Borussia Dortmund tremble pour sa star Erling Haaland (21 ans). L’attaquant est sorti sur blessure samedi lors de la victoire de son équipe sur le terrain d’Hoffenheim (2-3). Le Norvégien a marqué le premier but du match avant d’être remplacé peu après l’heure de jeu (63e) par Axel Witsel. Selon Bild, les premiers examens ont révélé une déchirure musculaire. Rien n’a filtré sur la gravité de la blessure et la durée d’absence de l’ancien joueur de Salzbourg.

Le club allemand s’était montré très évasif sur le problème de sa star. "Selon le bulletin médical, Haaland souffre de problèmes musculaires, qui nécessiteront un traitement et des examens complémentaires dans les prochains jours, avait indiqué le Borussia dans un communiqué. Nous souhaitons à Erling qu'il soit à nouveau libre de tout symptôme dès que possible et qu'il puisse faire ce qu'il aime le plus: marquer des buts pour le BVB."

Pas épargné par son physique, cette saison

Sa présence pour le choc face à Leverkusen dans un peu moins de deux semaines semble compromise (6 février). Haaland a déjà été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en octobre et septembre derniers en raison de problèmes à la hanche. Il avait effectué une partie de sa convalescence à Marbella. Deuxième de Bundesliga à six points du Bayern Munich, le Borussia craint une nouvelle absence de sa star, auteur de 23 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Haaland devrait agiter le mercato l’été prochain à deux ans de la fin de son contrat. Plusieurs cadors lui font les yeux doux, dont le FC Barcelone, en pole sur ce dossier. Mais le Real Madrid et les grosse cylindrées anglaises sont aussi sur le coup. En attendant un départ probable, Dortmund veut profiter de son buteur le plus possible.