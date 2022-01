El Chiringuito jure que Mbappé jouera au Real la saison prochaine, le présentateur met son job en jeu

Jose Pedrerol, présentateur vedette de l'émission El Chiringuito, reste persuadé que le champion du monde Kylian Mbappén en fin de contrat au PSG, jouera au Real Madrid la saison prochain. "Sinon, je démissionne!", a-t-il annoncé.

Tandis que se murmure la possibilité d’une courte prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, pour Kylian Mbappé, alors même que son bail actuel arrive à expiration dans seulement quelques mois, le présentateur de l’émission El Chiringuito, plus showman que journaliste, a lâché une information "exclusive": "Je vous assure que Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine, sinon... je démissionne!", a-t-il affirmé, déclenchant les rires de ses collègues présents en plateau.

Le dialogue continue

Et pour cause, la star des plateaux TV espagnols avait en effet annoncé très "sérieusement" que si Sergio Ramos et Lionel Messi quittaient la Liga en fin de saison, il démissionnerait… S’il avait bien quitté le plateau de Jugones, son autre émission, pour une séquence qui allait faire le tour de la planète foot, Josep Pedrerol n’allait pas lâcher un si juteux business aussi facilement. Il était donc revenu, justifiant son revirement par une "hyperbole" destinée à symboliser le vide laissé en Espagne par la perte de ses deux joueurs emblématiques d'une certaine époque.

Plus sérieusement, comme évoqué il y a quelques mois par RMC Sport, les discussions ne sont pas rompues entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. En fin de contrat cet été, Kylian Mbappé se concentre pour l’heure sur sa saison avec le Paris Saint-Germain. Le dialogue entre les différentes parties porte désormais sur une possible prolongation de courte durée.