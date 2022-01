Fifa The Best: le surprenant onze de l'année, avec un Français mais sans Mbappé

La Fifa a révélé ce lundi le onze de l’année 2021 élu par les joueurs lors de la cérémonie The Best. Si N’Golo Kanté figure parmi les lauréats, Kylian Mbappé ne fait pas partie de l’attaque exceptionnelle composée pour l’occasion.

Avec 52 buts marqués et 22 passes décisives en 67 rencontres jouées avec le PSG et l’équipe de France en 2021, Kylian Mbappé fait assurément partie des tous meilleurs joueurs du monde. Mais cela n’a pas suffi au phénomène tricolore pour gagner sa place au sein du onze de l’année révélé ce lundi lors de la cérémonie The Best. Et ce malgré le dispositif résolument offensif en 3-3-4 choisi par les joueurs qui ont voté via leur syndicat.

A défaut du Français de Paris, les footballeurs ont préféré un quatuor offensif qui aurait de quoi effrayer les meilleures défenses du monde. Outre les habitués Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les joueurs ont élu Robert Lewandowski et Erling Haaland dans ce onze type.

Kanté seul Français, Donnarumma préféré à Mendy

Derrière le carré magique en attaque, les joueurs ont désigné un trio 100% Premier League. Champion avec Manchester City et finaliste de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne y accompagne deux joueurs de Chelsea: le Français N’Golo Kanté et l’Italien Jorginho.

Titré avec l’Euro avec la Nazionale, Leonardo Bonucci compose la défense à trois avec David Alaba et Ruben Dias. Elu meilleur joueur de la compétition continentale puis vainqueur du trophée Yachine, Gianluigi Donnarumma garde les buts de cette équipe de stars. Le gardien transalpin du PSG devance donc la concurrence et en particulier Edouard Mendy. Le Sénégalais se consolera avec le titre de meilleur gardien de l’année lors de cette cérémonie The Best.

Le onze de l'année de la Fifa

Gardien: Gianluigi Donnarumma (Italie - AC Milan et PSG).

Défenseurs: David Alaba (Autriche - Bayern Munich et Real Madrid), Leonardo Bonucci (Italie - Juventus), Ruben Dias (Portugal - Manchester City).

Milieux: N'Golo Kanté (France - Chelsea), Jorginho (Italie - Chelsea), Kevin De Bruyne (Belgique - Manchester City).

Attaquants: Lionel Messi (Argentine - Barcelone et PSG), Robert Lewandowski (Pologne - Bayern Munich), Erling Haaland (Norvège - Dortmund), Cristiano Ronaldo (Portugal - Juventus et Manchester United).