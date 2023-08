Entre Mbappé et le PSG, les négociations se poursuivent dans un climat plus apaisé

L’éclaircie observée avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique augure d’un climat propice au réchauffement des relations entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Reste désormais à élaborer un contrat gagnant-gagnant.

La tendance s’est inversée entre vendredi dernier et ce lundi. Passant d’une mise à l’écart de Kylian Mbappé pour le match contre Lorient (0-0) avec des tensions entre le club et le joueur, jusqu’à une réelle volonté d’apaisement des relations et de concentration sur le sportif de la part du club. En un week-end, l’ambiance a aussi connu des améliorations en coulisses.

De quoi aussi accentuer la motivation de l’entraîneur Luis Enrique, et du conseiller sportif Luis Campos, même si sa situation reste fragile. Aujourd’hui, l’ensemble du groupe regarde dans la même direction alors que le technicien espagnol veut plus que jamais s’appuyer sur Mbappé et qu’il attend encore du renfort cet été. La rencontre de samedi soir l’a prouvé : l’équipe se met en place avec une importante possession de balle (78%) mais Paris doit compléter son milieu de terrain et son attaque.

Le dialogue va se poursuivre

Dans ces négociations entre Mbappé et Paris, il va encore falloir s'armer un peu de patience alors qu'aucun accord n'a pour l'instant été trouvé sur une prolongation de contrat d'un an. Une chose est sûre, l'attaquant se montre très ouvert et pleinement engagé dans le club. Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi vont continuer d’échanger régulièrement. Les discussions sont toujours jugées positives.

La relation entre le joueur, son clan et l'ensemble du club semble aussi s’être bien réchauffée. Le numéro 7 parisien va rapidement retrouver du temps de jeu. Sauf pépin physique de dernière minute, il sera présent dans le groupe retenu pour le déplacement ce samedi à Toulouse. Aujourd'hui, toutes les options restent ouvertes dans un dossier qui n'est pas encore bouclé. Mais Paris et Mbappé cherchent maintenant une issue, sous la forme d’un contrat gagnant-gagnant.