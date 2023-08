PSG-Lorient: les Parisiens de Luis Enrique battent déjà un record en Ligue 1

Avec plus de 1000 passes comptabilisées au cours de la rencontre face au FC Lorient ce samedi soir pour entamer sa saison, le PSG a battu un record en Ligue 1. Insuffisant néanmoins pour signer une première victoire (0-0).

La patte Luis Enrique se fait déjà ressentir sur le championnat de France. Avec le style de jeu affirmé de son nouvel entraîneur espagnol, basé sur une large possession de balle, le PSG n’a rien laissé à Lorient ce samedi soir au Parc des Princes, malgré un match nul concédé lors de la 1ère journée de Ligue 1 (0-0).

Au terme de la rencontre, les Parisiens ont réalisé exactement 1.002 passes, devenant les premiers à franchir la barre des 1.000 transmissions en un match depuis que le statisticien Opta analyse la compétition (2006-2007). Ils ont par ailleurs récupéré 11 ballons dans le dernier tiers adverse au cours du premier acte, du jamais-vu depuis plus d'un an.

Luis Enrique: "on n'était pas assez dans la surface"

"Le rendement défensif de ce soir était exceptionnel, Lorient n'a passé la ligne médiane qu'à trois reprises en première période, alors que c'est une équipe qui habituellement joue très bien, savoure l’entraîneur parisien en après-match. Au niveau offensif, on n'a pas généré d'occasions et on n'était pas assez dans la surface. Nous avons été clairement meilleurs que notre adversaire, mais on n'a pas su marquer les buts nécessaires pour gagner".

Luis Enrique pointe également un manque "d'appels sans ballon, de ballons entre les lignes, de jeu en diagonal" mais également d’efficacité. En effet, malgré la mainmise totale sur le match, son équipe n’a cadré que 4 de ses 20 tirs, alors que les Merlus ont touché le poteau en première période. Quoi qu’il en soit, le TFC, prochain adversaire du PSG, sait à quoi s’attendre samedi soir prochain devant son public.