Mercato: Mbappé, Camavinga... Ces 10 joueurs qui pourraient quitter la Ligue 1 cet été

La Ligue 1 désormais terminée, place à la longue et attendue période de mercato. Au cours de l'été, de nombreux joueurs pourraient quitter le championnat de France, dont certains gros noms.

Kylian Mbappé (PSG)

À un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Si Paris, après avoir réussi à prolonger Neymar, souhaite aussi conserver l’attaquant de 22 ans, il n’a toujours pas signé de prolongation. "Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi", a-t-il expliqué dimanche. Le Real Madrid reste le principal candidat pour un transfert du Français, avec Manchester City en embuscade.

Memphis Depay (OL)

Avant de disputer son dernier match avec l’OL face à Nice, dimanche, Memphis Depay a fait ses adieux aux supporters. Le Néerlandais, dont le contrat se termine en juin, est une des priorités de Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça, qui voudrait l’enrôler pour les deux ou trois prochaines années. Problème : ce dernier est sur la sellette, après une saison compliquée. Si le transfert en Catalogne n’aboutit pas, Depay pourrait rebondir ailleurs, puisque la Juventus et le PSG le suivent aussi attentivement.

Mike Maignan (LOSC)

Tout juste sacré champion de France, Mike Maignan ne devrait pas aller jusqu’au bout de son contrat (en juin 2022) avec le LOSC. Le gardien français a trouvé un accord avec l’AC Milan, vice-champion d’Italie, pour 5 ans. Deux conditions restent à remplir pour officialiser le transfert : trouver une porte de sortie à Gianluigi Donnarumma (courtisé par la Juventus) et trouver un accord financier entre Lillois et Milanais (aux alentours de 15 millions d’euros).

Jonathan Ikoné (LOSC)

Maignan pourrait emmener avec lui un autre Lillois : Jonathan Ikoné. Déjà annoncé sur le départ l’an passé, l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2023, pourrait quitter le Nord de la France dans les prochaines semaines. Il serait courtisé par l’AC Milan, mais aussi par le Borussia Dortmund, où son profil plairait à Marco Rose pour remplacer Jadon Sancho, d’après France Football.

Boubakary Soumaré (LOSC)

Parmi les révélations du championnat cette année, Boubakary Soumaré pourrait se contenter d’une seule saison comme titulaire en Ligue 1. À 22 ans, sous contrat jusqu’en 2022, serait tout proche de Leicester, qui a déjà soumis une offre officielle au LOSC pour s’offrir les services du milieu de terrain. D’après Fabrizio Romano, spécialiste du mercato pour Sky Sports et The Guardian, une indemnité de 23 millions d’euros a déjà été évoquée.

Moise Kean (PSG)

Prêté au PSG par Everton sans option d’achat l’été dernier, Moise Kean devrait logiquement faire son retour en Premier League la saison prochaine. Mais Leonardo, le directeur sportif parisien, aimerait conserver l’attaquant de 21 ans, précieux cette saison. Un transfert auquel ne s’oppose pas Carlo Ancelotti, l’entraîneur d’Everton, qui ne veut pas le retenir "s’il veut rester à Paris". L'Italien a déjà laissé entendre qu'il voulait rester.

Boubacar Kamara (OM)

Un départ de Boubacar Kamara de l’OM, alors qu’il lui reste un an de contrat, est envisagé par les dirigeants phocéens. "Le projet sportif me fera prendre ma décision. Je reste concentré sur les matchs restants, on se posera tous et on réfléchira", avait déclaré le milieu de 21 ans avant la fin de la saison, n’excluant donc pas un transfert, même si Longoria souhaiterait le prolonger. Mattéo Guendouzi serait un des ses remplaçants potentiels.

Houssem Aouar (OL)

Après une fin de saison en eau de boudin avec l’OL, Houssem Aouar pourrait bien vouloir aller voir ailleurs. Formé au club, avec lequel il est lié jusqu’en 2023, le milieu était pendant un temps suivi par le Real Madrid et le PSG, et a failli signer à Arsenal et à la Juventus l’été dernier. Interrogé sur son avenir, il a botté en touche cette semaine : "Mon dernier match à Lyon ? Ça peut, mais ça ne peut pas aussi. Je ne me pose pas ce genre de questions avant un match important."

Eduardo Camavinga (Rennes)

La pépite Eduardo Camavinga arrivera en 2022 à la fin de son contrat avec le Stade Rennais. Mais il est convoité dès cet été, par beaucoup de top clubs européens : le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, mais aussi le PSG. Si un départ est bien envisagé, la prolongation du milieu de 18 ans est une "priorité", à en croire Nicolas Holveck, le président de Rennes. Ce dernier a reconnu qu'il avait "des appels récurrents" au sujet de son joueur, mais "aucune offre" pour l'instant.

Florian Thauvin (OM) :

Après 200 matchs (et 71 buts) sous le maillot de l’OM et arrivé en fin de contrat, Florian Thauvin va quitter la Ligue 1 cet été. L’attaquant a déjà officialisé son nouveau club : les Tigres au Mexique, où il a signé pour cinq ans et rejoint André-Pierre Gignac.