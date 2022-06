Francfort: Hinteregger met fin à sa carrière à seulement 29 ans

A seulement 29 ans, le défenseur central autrichien de l'Eintracht Francfort Martin Hinteregger a annoncé qu'il prenait sa retraite. Evoquant une certaine fatigue psychologique, après avoir déjà écrit sur sa dépression, il était aussi au coeur d'une polémique autour d'un tournoi organisé avec un ex néo-nazi.

Le défenseur central de l'Eintracht Francfort Martin Hinteregger a annoncé ce jeudi mettre un terme à sa carrière à tout juste 29 ans, alors qu'il s'apprêtait à jouer la Ligue des champions avec les récents gagnants de la Ligue Europa.

"L'automne dernier, j'avais déjà commencé à penser à prendre ma retraite"

Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Markus Krosche, a déclaré que le club avait appris par surprise la décision du joueur de prendre sa retraite, mais qu'il avait clairement indiqué qu'il était le bienvenu à tout moment. International autrichien aux 67 sélections, il avait encore un an de contrat, mais les Aigles l'ont autorisé à quitter le club avant.

Dans une interview pour le site web de l'Eintracht, Hinteregger explique sa décision et raconte y avoir pensé depuis un petit moment : "L'automne dernier, j'avais déjà commencé à penser à prendre ma retraite à la fin de la saison. J'étais dans une période difficile sur le terrain : mes performances étaient chancelantes." Il explique aussi que mentalement, les saisons étaient compliquées à encaisser : "Les victoires n'étaient plus aussi bonnes, et chaque défaite me faisait deux fois plus mal. Mes progrès au printemps et nos succès communs en Europa League m'ont donné encore plus envie de tirer ma révérence avec un grand succès sportif."

"C'est pour ça que j'ai tellement fêté la victoire en Ligue Europa"

"C'est pour ça que j'ai tellement fêté la victoire en Ligue Europa, car je savais déjà que ce serait ma dernière grande célébration d'un trophée avec les fantastiques fans de cette ville, qui est devenue ma deuxième maison, poursuit-il. Je me souviendrai de mon passage à l'Eintracht avec beaucoup de gratitude et de joie, je continuerai à me sentir étroitement lié au club et à ses supporters, et je soutiendrai l'équipe en tant que fan dans son voyage continu en Europe."

L'ancien joueur du Red Bull Salzbourg avait déjà évoqué la question de sa santé mentale et avait écrit avoir vécu une dépression dans sa récente biographie. Et il explique d'ailleurs qu'une récente polémique l'impliquant à la Hinti Cup l'a conduit à vouloir "prendre de la distance et réajuster sa vie". Le défenseur de l'Eintracht avait en effet organisé un tournoi de jeunes dans sa ville natale de Sirnitz avec son ancien partenaire commercial Heinrick Sickl.

Une retraite dans un contexte particulier

Il a depuis été révélé que Sickl était membre d'une organisation néonazie dans les années 1990 et qu'il a loué des propriétés au Mouvement identitaire autrichien d'extrême droite. Une fois ces allégations rendues publiques, Hinteregger a cherché à prendre ses distances avec Sickl, et s'est excusé auprès de son président, mais la polémique a pris de l'ampleur et le joueur a dû de nouveau se justifier lors de son message de départ.

"Certains propos émotifs et peut-être malavisés de ma part ont provoqué une certaine irritation et je tiens à m'en excuser, réitère l'international autrichien. Je le regrette beaucoup. Je tiens à le préciser une fois de plus : je condamne les idées de droite, intolérantes et inhumaines dans les termes les plus forts possibles. Ceux qui me connaissent le savent. Pour l'instant, j'ai besoin de prendre du recul et de réajuster ma vie. Je suis reconnaissant à l'Eintracht de m'avoir donné l'opportunité de franchir cette étape maintenant."