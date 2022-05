Ligue Europa: la grosse cicatrice à la tête du capitaine de Francfort, blessé lors de la finale

Dès la 5e minute de la finale de Ligue Europa entre l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers (1-1, 5 tirs au but à 4), le capitaine du club allemand Sebastian Rode a été victime d'un gros contact avec John Lundstram, le laissant KO au sol et le front en sang. Après la victoire des coéquipiers de Kevin Trapp, le joueur a publié une photo de sa cicatrice sur les réseaux sociaux.

Une cicatrice au front en guise de trophée de guerre. Le capitaine de l'Eintracht Francfort Sebastian Rode a exhibé, sur ses réseaux sociaux, sa blessure contractée mercredi soir à Séville en finale de la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers (1-1, 5 tirs au but à 4).

Une belle balafre qui contraste avec sa satisfaction d'avoir apporté au club allemand la deuxième C3 de son histoire et, en prime, une qualification pour la prochaine Ligue des champions. "L'essentiel est d'avoir remporté la coupe, tout le reste n'a pas d'importance !", commente-t-il en légende de la photo.

Un coup de crampons à la tête qui n'a pas empêché Rode de fêter le titre

À la 5e minute de la rencontre, Sebastian Rode a été victime d'une énorme semelle de la part de John Lundstram. Le milieu de terrain des Rangers voulait prolonger le ballon du pied mais le capitaine de Francfort a mis sa tête en opposition, prenant de plein fouet les crampons de son adversaire. Immédiatement, le joueur allemand de 31 ans s'est allongé sur le dos, se tenant le crâne pour stopper l'hémorragie en attendant l'arrivée des soigneurs. Le geste, qui a entraîné un arrêt du jeu pendant cinq minutes, n'a pour autant pas conduit à un avertissement pour le joueur britannique.

Cet incident de jeu n'a pas empêché Rode de rester sur le terrain jusqu'à la 90e minute, avant d'être remplacé par Kristijan Jakic, puis d'assister sur le banc à la séance de tirs au but victorieuse, grâce notamment à un grand Kevin Trapp. Il a ensuite pris part à la cérémonie de remise du trophée avec ses partenaires.